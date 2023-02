Im Laufe des Jahres 2023 starten die Dreharbeiten für Folgestaffeln von drei SRF-Serien: die dritte und vierte Staffel «Tschugger», die zweite Staffel «Die Beschatter» sowie die dritte Staffel «Neumatt».

«Tschugger»: Staffel 3 und 4

Die Produktion der neuen Folgen von «Tschugger» mit Bax, Pirmin & Co. startet im Frühling 2023; die Ausstrahlung ist für Ende 2023 geplant. Gleichzeitig mit der dritten Staffel wird auch die vierte Staffel produziert. Der Zeitpunkt der Ausstrahlung der vierten Staffel ist noch offen.

Auch Staffel 3 und 4 werden erneut durch Shining Film mit Sophie Toth als Produzentin und David Constantin als Hauptautor, Regisseur und Hauptdarsteller geplant. David Constantin gewann an den Solothurner Filmtagen 2023 den Preis für die beste Hauptrolle in Fernsehproduktionen für seine Rolle als Bax in «Tschugger». Der Hauptcast bleibt weitgehend unverändert.

Wo läuft die Serie? Box aufklappen Box zuklappen Die ersten beiden Staffeln sind auf Play Suisse und Sky verfügbar. Sky wird die dritte und vierte Staffel von «Tschugger» für den ganzen deutschsprachigen Raum lizenzieren.

Sophie Toth von Shining Film, Produzentin von «Tschugger»: «Wir freuen uns sehr, dass es mit Bax und den Tschuggern weitergeht. Dass wir gleich zwei neue Staffeln produzieren können, ist grossartig».

27:55 Video Drogä (Staffel 2, Folge 1) Aus Tschugger vom 18.12.2022. Bild: SRF/Dominic Steinmann abspielen. Laufzeit 27 Minuten 55 Sekunden.

«Die Beschatter»: Staffel 2

Die Krimiserie um Leo Brand und seine Detektivinnen und Detektive geht in die zweite Staffel. Können die Detektive Leos Unschuld beweisen? Oder haben sie sich in ihrem Mentor etwa fatal geirrt? Die Dreharbeiten finden voraussichtlich im Herbst 2023 in Basel und Umgebung statt.

Wo läuft die Serie? Box aufklappen Box zuklappen Auf Play Suisse sind alle sechs Folgen der ersten Staffel kostenlos verfügbar. Ab 2024 werden «Die Beschatter» auch auf Netflix zu sehen sein.

«Neumatt»: Staffel 3

Auch die Geschichte der Bauernfamilie Wyss geht weiter. Was machen Lorenz und Sarah aus der Neumatt – und wer ist Michis richtiger Vater? Die Dreharbeiten der dritten Staffel finden ab Sommer 2023 statt.

Wo läuft die Serie? Box aufklappen Box zuklappen Alle Folgen der ersten beiden Staffeln sind auf Play Suisse verfügbar. Die erste Staffel ist bereits jetzt und die zweite Staffel ab Sommer 2023 weltweit auch auf Netflix zu sehen.

Susanne Wille, Kulturchefin von SRF, freut sich über das breite Angebot für Schweizer Film- und Serienfans: «Mit der Weiterführung und Weiterentwicklung von ‹Tschugger›, ‹Die Beschatter› und ‹Neumatt› setzen wir auch in Zukunft auf Vielfalt und ein attraktives Angebot.»

Jede und jeder soll bei SRF seine Lieblingsserie finden: Wir produzieren Komödien, Krimis, Dramen – und im Winter 2023/2024 senden wir mit ‹Davos› auch einen historischen Agentinnen-Thriller, der zur Zeit des Ersten Weltkriegs spielt, so Wille.