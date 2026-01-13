Am 25. Januar startet «7 vs. Wild» mit der ersten Schweizer Ausgabe. Sieben Stars müssen dabei auf einer Insel überleben.

Ab dem 25. Januar zeigt der Sender 3+, wie sieben bekannte Schweizer Persönlichkeiten in der Wildnis ausgesetzt werden. Mit nur minimaler Ausrüstung müssen sie auf der Halbinsel Samaná in der Dominikanischen Republik Essen suchen, Trinkwasser finden und sich gegen Insekten behaupten.

Der Cast besteht aus Model Tamy Glauser, Komikerin Tamara Cantieni, Survival-Trainer Gion Saluz und den Content-Kreatoren Kris Grippo, Taulant «T-Ronimo», Flavio Leu und Gabirano,

Legende: Die «7 vs. Wild»-Teilnehmenden sind bei den Dreharbeiten an ihre Grenzen gegangen. Quelle: CH Media

Das Konzept: Nach einem Sprung aus dem Helikopter sind die Teilnehmenden auf sich allein gestellt. Eine Kameracrew gibt es nicht, die Prominenten filmen sich selbst. «7 vs. Wild» testet nicht nur deren körperlichen Fähigkeiten, sondern auch ihre psychische Belastbarkeit. Denn Umwelteinflüsse wie Wind, Regen und Hitze sind nicht zu unterschätzen. Dazu kommt der Schlafmangel. Wer das alles 14 Tage lang durchhält, gewinnt.

Die Fans bekommen durch das Survival-Format aus Deutschland jetzt die Möglichkeit, ihre Idole für einmal von einer ganz anderen Seite zu erleben.