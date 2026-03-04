In ihren Memoiren spricht die US-Schauspielerin so offen wie nie über Essstörungen, Gewalt und Krankheit.

Christina Applegate legt in ihrem Buch «You With the Sad Eyes» (Deutsch: Du mit den traurigen Augen) ein erschütternd offenes Geständnis ab. Die 54-Jährige schreibt über Magersucht und eine körperdysmorphe Störung, mit der sie während ihrer Zeit bei der 80er-Jahre-Sitcom «Eine schrecklich nette Familie» kämpfte.

Als Charakter Kelly Bundy habe sie einem unerreichbaren Schönheitsideal entsprechen müssen. Winzige Essensportionen, exzessiver Sport, quälender Perfektionsdruck: Zufrieden war sie trotzdem nie.

Legende: Von 1987 bis 1997 spielte Christina Applegate den Chrarakter Kelly Bundy (rechts im Bild) in der Sitcom «Eine schrecklich nette Familie». Getty Images / Aaron Rapoport

Auch privat durchlebte sie dunkle Zeiten. Mit 19 Jahren entschied sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch. Damals war sie in einer Beziehung, in der sie körperlich und psychisch misshandelt wurde.

Legende: Christina Applegates Biografie ist gestern auf Englisch erschienen. Getty Images / Phillip Faraone

Heute kämpft die Schauspielerin mit der Nervensystem-Erkrankung Multiple Sklerose. Oft zwinge sie der Schmerz ins Bett. Der schönste Moment des Tages: ihre Tochter zur Schule zu fahren. «Mein Leben ist nicht mit einer Schleife versehen», sagt Applegate gegenüber der Zeitschrift «People» – doch ihre Ehrlichkeit könnte anderen Kraft geben.