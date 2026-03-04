Christina Applegate legt in ihrem Buch «You With the Sad Eyes» (Deutsch: Du mit den traurigen Augen) ein erschütternd offenes Geständnis ab. Die 54-Jährige schreibt über Magersucht und eine körperdysmorphe Störung, mit der sie während ihrer Zeit bei der 80er-Jahre-Sitcom «Eine schrecklich nette Familie» kämpfte.
Als Charakter Kelly Bundy habe sie einem unerreichbaren Schönheitsideal entsprechen müssen. Winzige Essensportionen, exzessiver Sport, quälender Perfektionsdruck: Zufrieden war sie trotzdem nie.
Auch privat durchlebte sie dunkle Zeiten. Mit 19 Jahren entschied sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch. Damals war sie in einer Beziehung, in der sie körperlich und psychisch misshandelt wurde.
Heute kämpft die Schauspielerin mit der Nervensystem-Erkrankung Multiple Sklerose. Oft zwinge sie der Schmerz ins Bett. Der schönste Moment des Tages: ihre Tochter zur Schule zu fahren. «Mein Leben ist nicht mit einer Schleife versehen», sagt Applegate gegenüber der Zeitschrift «People» – doch ihre Ehrlichkeit könnte anderen Kraft geben.