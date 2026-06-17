Seit Monaten vermuten Fans, dass Tom Holland und Zendaya heimlich geheiratet haben.

Dies hat der «Spider-Man»-Star nun halb bestätigt: «Sie waren alle da», sagt er, auf eine mögliche Feier angesprochen.

Der britische Schauspieler Tom Holland und die amerikanische Schauspielerin Zendaya («Euphoria») gelten als eines der beliebtesten Paare Hollywoods. Über ihr Privatleben sprechen die beiden allerdings nur selten. Umso grösser war die Aufmerksamkeit, als zuletzt immer mehr Hinweise auf eine heimliche Hochzeit auftauchten.

Legende: Klunker am Finger: Gerüchte um eine angebliche Verlobung heizte Zendaya erstmals an den Golden Globes 2025 an. Getty Images / Amy Sussman

In einem Interview mit dem Magazin «Esquire» wurde Holland nun auf KI-generierte Hochzeitsfotos angesprochen, die im Netz kursierten. Seine Grossmutter habe kurzzeitig geglaubt, sie sei nicht zur Feier eingeladen worden, erzählte er. Ob auch andere Verwandte darauf hereingefallen seien? Hollands Antwort: Das sei nicht nötig gewesen, «sie waren ja alle dort».

Legende: Tom Holland und Zendaya lernten sich 2016 beim Casting und bei den Dreharbeiten für den Film «Spider-Man: Homecoming» kennen. Getty Images / Borja B. Hojas

Mehr verraten wollte der «Spider-Man»-Schauspieler nicht. Die Botschaft zwischen den Zeilen ist dennoch klar: Die Hochzeit hat offenbar stattgefunden. Details bleiben unter Verschluss. Offensichtlich möchten die beiden ihren ganz grossen Moment nicht mit der Welt teilen.