Obschon weite Teile der Nordhalbkugel eine Kältewelle erlebten, war der vergangene Monat weltweit der fünftwärmste bisher gemessene Januar.

Die Durchschnittstemperatur lag bei 12.95 Grad Celsius, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus in Bonn mitteilte.

Das waren 0.51 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020.

Der bisher wärmste Januar war der von 2025 – da lag die Temperatur 0.28 Grad über dem Januar 2026.

Legende: Der Januar 2026 war der fünftwärmste seit Messbeginn. Während es in anderen Ländern im Norden extrem kalt war, blieb der Schnee in der Schweiz grösstenteils aus. Keystone/URS FLUEELER

Blickt man nur auf Europa, ergibt sich ein anderes Bild: Dort war der Januar der kälteste seit 2010, bei einer Durchschnittstemperatur von -2.34 Grad Celsius – 1.63 Grad kälter als im Durchschnitt von 1991 bis 2020. Auch andere Regionen der Nordhalbkugel waren von extremer Kälte betroffen, so gab es Ende Januar schwere Schneestürme in den USA.

Dies wurde aber in der Statistik für den Gesamtplaneten durch Rekordhitze auf der Südhalbkugel mehr als ausgeglichen. So gab es intensive Brände etwa in Australien und Chile und schwere Überschwemmungen im südlichen Afrika.