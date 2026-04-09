Sean Pauls «(When You Gonna) Give It Up to Me» steht aktuell wieder auf Platz 19 der Schweizer Hitparade – 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung.

Auch andere ältere Songs schafften zuletzt international Chart-Comebacks, darunter Titel von Madonna und Natasha Bedingfield.

Hinter solchen Rückkehrern stehen oft virale Trends auf TikTok, wo Songs in Videos verwendet werden und dadurch innert kurzer Zeit ein neues Publikum erreichen.

Für die Schweizer Hitparade zählen diese Video-Aufrufe aber nicht direkt. Chartrelevant wird erst, wenn die neue Aufmerksamkeit zu Musik-Streams auf Plattformen wie Spotify oder Deezer führt.

Früher verschwanden Songs nach einiger Zeit wieder aus den Regalen der Musikhändler – und dadurch aus dem Blickfeld. Heute bleiben sie auf Streaming-Plattformen dauerhaft verfügbar und können deshalb jederzeit wieder ins Rennen um die vordersten Plätze einsteigen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. In seiner ersten Chart-Laufzeit 2006 hatte «(When You Gonna) Give It Up to Me» in der Schweiz sogar Platz 5 erreicht. Bildquelle: Getty Images/Aaron J. Thornton. 1 / 3 Legende: In seiner ersten Chart-Laufzeit 2006 hatte «(When You Gonna) Give It Up to Me» in der Schweiz sogar Platz 5 erreicht. Getty Images/Aaron J. Thornton

Bild 2 von 3. Madonnas «Into the Groove» erschien 1985 – und war danach vier Jahrzehnte lang nie mehr in den britischen Top 20. Ein einziges TikTok-Video des Fitness-Influencers Gymskin mit einer Trainings-Choreografie genügte 2026, um das zu ändern. Es ist das bisher älteste belegte TikTok-Chart-Comeback. Bildquelle: Getty Images. 2 / 3 Legende: Madonnas «Into the Groove» erschien 1985 – und war danach vier Jahrzehnte lang nie mehr in den britischen Top 20. Ein einziges TikTok-Video des Fitness-Influencers Gymskin mit einer Trainings-Choreografie genügte 2026, um das zu ändern. Es ist das bisher älteste belegte TikTok-Chart-Comeback. Getty Images

Bild 3 von 3. Nicht jedes Oldie-Comeback ist ein reiner TikTok-Fall: «Unwritten» von Natasha Bedingfield wurde 2024 zunächst durch den Kinofilm «Anyone But You» neu lanciert – erst danach explodierten Videos dazu auf TikTok und lösten eine zweite Streaming-Welle aus. Bildquelle: Getty Images/Kieran Frost. 3 / 3 Legende: Nicht jedes Oldie-Comeback ist ein reiner TikTok-Fall: «Unwritten» von Natasha Bedingfield wurde 2024 zunächst durch den Kinofilm «Anyone But You» neu lanciert – erst danach explodierten Videos dazu auf TikTok und lösten eine zweite Streaming-Welle aus. Getty Images/Kieran Frost Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

So geschehen bei «Another Love» von Tom Odell aus dem Jahr 2012. Im Rahmen des Ukraine-Konflikt erfuhr der Song auf Social Media neue Popularität und ist seither fast durchgehend zurück in den Charts – inzwischen ist er die erfolgreichste Single der Schweizer Chartgeschichte.