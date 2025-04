Majestätische Berggipfel, die aus den Wolken ragen, farbenfrohe Abendstimmungen oder magische Eishöhlen – so spektakulär sind die Bilder von Landschaftsfotograf Severin Rüedi.

Der Grossteil der Bilder zeigt Landschaften aus der Schweiz. Severin Rüedi möchte damit einerseits die Schönheit der Schweiz zeigen – und andererseits ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig es ist, Sorge zur Natur zu tragen: «Es kann ganz einfach sein: nur schon, den eigenen Abfall wieder mitzunehmen. Diese kleinen Sachen können ausschlaggebend sein für die Natur und ihren Schutz.»

Fotografie als Gegenpol zum Alltag

Für den 25-jährigen angehenden Sozialpädagogen ist die Fotografie der perfekte Ausgleich zum Alltag. Während er im Studium viel unter Menschen ist, verbringt er bei seiner Leidenschaft oft Stunden allein – auf der Suche nach schönen, abgelegenen Orten. Diese Gegensätze empfindet er als bereichernd.

Obwohl er seine Bilder auf Social Media teilt, verrät Rüedi den genauen Fotospot meist nicht – aus Rücksicht auf die Natur. Dass Menschen solche Orte nur für das perfekte Instagram-Bild besuchen und nicht wirklich schätzen, möchte er nicht unterstützen.

Neugier treibt ihn an

Dass Severin Rüedi seine Geheimtipps nicht verrät, kommt nicht bei allen gut an: «Ich bekomme dafür vielfach kein Verständnis von den Leuten. Ich habe auch schon die Rückmeldung bekommen, ich sei ein Egoist, wolle alles nur für mich und gönne es den anderen nicht.»

Ständig kommen neue Orte dazu: unentdeckte Plätze, fernab der Zivilisation und abseits bekannter Wanderwege. «Das Streben nach Neugier, was könnte es dort haben, was gibt es noch, das ist ein brennendes Feuer in mir», so Rüedi.

Auch altbekannte Orte bleiben immer wieder ein Vergnügen. Denn selbst wenn er sie bereits kennt, sei es jedes Mal aufs Neue ein «Wow-Effekt».