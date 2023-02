Der australische Schauspieler bewarb sich per E-Mail für die Hauptrolle im Filmdrama «The Son».

Normalerweise reissen sich Filmemacher um die Stars. Beim französisch-schweizerischen Regisseur Florian Zeller (43) allerdings sind es die Hollywood-Grössen, die unbedingt mit ihm arbeiten wollen. Zu den illustren Bewunderern gehört auch Schauspieler Hugh Jackman (54).

Hugh Jackman bewarb sich per E-Mail

Im Interview mit SRF erzählt der Australier, dass er hell begeistert gewesen sei, als er das Drehbuch zu Zellers neuem Film «The Son» las. Er habe dem Autor und Regisseur sofort eine E-Mail geschrieben und sein Interesse für die Hauptrolle angemeldet.

Ich folgte einem starken inneren Drang.

«Ich folgte einem starken inneren Drang», erzählt Jackman. Es sollen zwar bereits andere grosse Namen im Rennen um die begehrte Rolle gewesen sein, auf eine Zusage des Regisseurs musste der Schauspieler allerdings nicht lange warten: «Eine Stunde später hat er mir bereits geantwortet», so Jackman.

Auch Florian Zeller erinnert sich: «Ich spürte sofort, dass er die Rolle stark interpretieren würde», sagt er und meint damit die Rolle des Peter Miller, eines erfolgreichen Anwalts, der mit seinem depressiven 17-jährigen Sohn aus erster Ehe stark überfordert ist. «The Son» ist ein Drama über die Ohnmacht des Elterndaseins und der zweite Teil in Zellers ambitionierter Familientrilogie.

Ich spürte sofort, dass er die Rolle stark interpretieren würde.

Florian Zeller hat in Hollywood einen beispiellosen Senkrechtstart hingelegt. Sein Debütfilm «The Father» mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle wurde 2021 zum Oscar-Hit und für das beste adaptierte Drehbuch und für den besten Hauptdarsteller (Anthony Hopkins) ausgezeichnet. «The Son», der ab sofort in den Schweizer Kinos zu sehen ist, könnte nun ein ebenso grosser Erfolg werden, denn er fährt mit hochkarätiger Besetzung auf. Neben Hugh Jackman spielen auch Laura Dern (56) und erneut Anthony Hopkins (85) mit.