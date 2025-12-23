Nach fünf Jahren im Rampenlicht schlägt Ski Aggu einen neuen Weg ein. Dieser könnte ihn weit weg von Deutschland führen.

Die Skibrille ersetzt Rapper Ski Aggu womöglich bald durch eine Taucherbrille, um damit das Great Barrier Reef zu erkunden. In einem Instagram-Post gibt der Berliner bekannt, dass er das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit weglegen möchte. «Ich mache nun Work and Travel in Australien, um mich selber zu finden und endlich ein bisschen Englisch zu lernen», schreibt er. Ob er das ironisch oder ernst meint, bleibt offen.

In den letzten Jahren hat sich August Jean Diederich, wie Ski Aggu mit bürgerlichem Namen heisst, zu einem der erfolgreichsten Musiker im deutschsprachigen Raum gemausert. Mit seiner Mischung aus Rap, Techno und Eurodance hat er die Musikbranche spürbar geprägt. «Party Sahne», «Friesenjung» und «mietfrei» gehören zu seinen bekanntesten Hits.

Es gibt Hinweise darauf, dass diese Auszeit wohl nicht all zu lange dauern wird. Zum Beispiel, dass Ski Aggu im Lineup von mehreren Festivals im Sommer steht – unter anderem beim Lumnezia-Openair in Graubünden und am Lakelive-Festival in Biel.