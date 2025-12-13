In Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben 123 politische Gefangene freigelassen.

Darunter sind laut Opposition und Menschenrechtlern die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa und Nobelpreisträger Ales Bjaljazki.

Nach Angaben der US-Botschaft in Vilnius gehört Kolesnikowa zu einer Gruppe politischer Gefangener, die von den belarussischen Behörden freigelassen wurden. Auch der frühere Präsidentschaftskandidat Viktor Babaryka sowie der Menschenrechtler und Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki seien wieder in Freiheit.

Legende: Kolesnikowa wurde damals unter anderem die Gefährdung der nationalen Sicherheit, ein Komplott zur verfassungswidrigen Machtergreifung sowie die Bildung einer extremistischen Organisation vorgeworfen. imago images/Viktor Tolochko (06.09.2021)

Die belarussische Oppositionspolitikerin Kolesnikowa ist nach mehr als fünf Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie gilt als eine der bekanntesten Figuren der belarussischen Opposition nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen von 2020. In einem international kritisierten Prozess war sie 2021 zu elf Jahren Haft verurteilt worden.

Teil einer grösseren Freilassungsaktion

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta hat Machthaber Alexander Lukaschenko insgesamt 123 Gefangene begnadigt. Die Freilassungen stehen im Zusammenhang mit einer diplomatischen Annäherung an die USA.