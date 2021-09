George W. Bush (US-Präsident von 2001 bis 2009) gilt zwar als Hauptverantwortlicher des Krieges gegen den Terror. Sein Nachfolger Barack Obama hat dessen Strategie nach seinem Amtsantritt aber weitgehend beibehalten. Er ersetzte das Etikett «War against terror» durch das weit neutralere «Overseas contingency operations» (Deutsch: Eindämmungs-Einsätze in Übersee) und reduzierte die Anzahl involvierter Truppen. Gleichzeitig intensivierte er jedoch den Einsatz von unbemannten Drohnen.

«Obama institutionalisierte die Prozesse, mit denen die USA in anderen Ländern ohne Rechtsgrundlage eine grosse Zahl von Menschen umbrachten, die angeblich Terror-Organisationen angehörten», sagt Sicherheits- und Verteidigungsexperte Trevor Thrall vom liberalen Cato-Institute. Weil dabei auch viele Unschuldige und Zivilisten getötet wurden, habe der Drohnenkrieg die Wut auf die USA vergrössert. Damit hätten die USA – wie schon in den Kriegen in Afghanistan und Irak – unbeabsichtigt den Terrorgruppen die Rekrutierung von neuen Kämpfern erleichtert, sagt Thrall. «Obama hat sich in der Öffentlichkeit zwar weit weniger kriegerisch gebärdet als Bush, aber in Wahrheit ist er sehr wohl einer der Architekten des Krieges gegen den Terror».