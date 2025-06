Bei den Waldbränden in Kanada werden zwei weitere kanadische Provinzen, Ontario im Zentrum des Landes und British Columbia im Westen, ebenfalls von heftigen Waldbränden heimgesucht.

In einigen Regionen mussten die Bewohner bereits evakuiert werden.

Die Zahl der Brände nimmt landesweit weiter zu.

Insgesamt sind derzeit über 220 Brände aktiv, etwa die Hälfte davon ist laut den Behörden ausser Kontrolle. Allein am Montag wurden 14 neue Brandherde gemeldet. Bereits mehr als 3.2 Millionen Hektar sind abgebrannt, besonders im von Dürre betroffenen Zentrum Kanadas.

Seit Sonntag unterstützt das kanadische Militär mit einer Luftbrücke die Evakuierung indigener Gemeinden, darunter Sandy Lake im Norden Ontarios. Bis Montagmittag hatten Militärflugzeuge vom Typ Hercules rund ein Drittel der 3000 Einwohner in Sicherheit gebracht, wie Delores Kakegamic, die Anführerin der Gemeinde, mitteilte.

Legende: In diesem Jahr sind die Waldbrände besonders früh und besonders heftig. Bild aus British Columbia. Reuters/ BC Wildfire

Laut der Armee haben sich die Bedingungen im Norden Ontarios schnell verschlechtert. Innerhalb von 24 Stunden habe sich das Feuer bei Sandy Lake um 40 Kilometer ausgebreitet und bedrohe nun direkt die Gemeinde.

Brände durch Menschen ausgelöst

Zwar ist Kanada im Sommer regelmässig von Waldbränden betroffen, doch in diesem Jahr ist die Saison besonders früh und heftig gestartet. Während sogenannte Megafeuer weiterhin in den Provinzen Saskatchewan und Manitoba wüten, nehmen auch die Brände in British Columbia an Intensität zu.

Die meisten Brände werden laut Behörden durch menschliche Aktivitäten ausgelöst – häufig unbeabsichtigt, etwa durch schlecht gelöschte Lagerfeuer oder durch Funkenflug von Zügen oder Geländefahrzeugen in der ausgetrockneten Landschaft.