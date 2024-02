Am 24. Februar 2022 ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Die Chronologie mit den wichtigsten Ereignissen.

Seit zwei Jahren hat der Krieg die Ukraine fest in der Hand

Vor zwei Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. Moskaus Truppen konnten weite Teile des Nachbarstaates besetzen, doch sie mussten im Verlauf des Jahres auch viele Rückschläge einstecken. Nun ist der Krieg in der Ukraine an vielen Orten zu einem Grabenkampf geworden. Wie ist es dazu gekommen? Ein Rückblick.

Ostukraine: Bewaffneter Konflikt gibt es seit 2014 Box aufklappen Box zuklappen Seit 2014 kämpften in den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk, unweit der russischen Grenze, Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. UNO-Schätzungen zufolge waren bereits vor dem russischen Angriffskrieg mehr als 14'000 Menschen getötet worden, zumeist im Separatistengebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wurde nicht umgesetzt.

Schon im Januar 2022 häufen sich die Befürchtungen vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine. Moskau erlässt ein massives Truppenaufgebot.

1 / 3 Legende: Dank Satellitenbildern konnte der russische Aufmarsch vor dem Angriff auf die Ukraine fast in Echtzeit verfolgt werden. (Bild vom russischen Militärlager Klimowo nahe der ukrainischen und belarussischen Grenze am 19. Januar 2022) Keystone/EPA/Maxar Technologies Handout 2 / 3 Legende: In Reih und Glied stehen die russischen Militärlastwagen teils in Lager wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze. (Bild aus der Nähe des belarussischen Masyrs am 22. Februar 2022) Keystone/EPA/Maxar Technologies Handout 3 / 3 Legende: Die Panzer der russischen Streitkräfte treffen kurz vor dem Angriff auch per Güterzug an der Grenze ein. (Bild aus dem russischen Rostow nahe dem südostukrainischen Mariupol am 23. Februar 2022) Keystone/EPA/Stringer

«Entweder es kommt zum Krieg oder zum vollständigen Bruch», schätzte die Schweizer Diplomatin und ehemalige Ukraine-Beauftragte der OSZE Heidi Tagliavini die Lage Anfang Februar ein. Mitte des Monats sagte US-Präsident Joe Biden in einem Interview: «Die Dinge könnten schnell ausser Kontrolle geraten.»

24. Februar 2022 – Russland marschiert in die Ukraine ein: Moskau greift seinen souveränen Nachbarstaat an. Ziele in der ganzen Ukraine kommen unter Beschuss. Russlands Präsident Wladimir Putin versetzt die atomaren Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ruft den Kriegszustand aus.

SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky berichtet am ersten Tag der Invasion aus Kiew

Satellitenbilder zeigen einen russischen Militärkonvoi, der sich auf Kiew zubewegt. Wenige Tage später fällt die südukrainische Stadt Cherson unter russische Kontrolle. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer fliehen, die meisten in den Westen des Landes oder in andere europäische Länder.

1 / 6 Legende: Satellitenbilder zeigen einen russischen Militärkonvoi nördlich von Kiew, der sich über 60 Kilometer erstrecke, so das US-Satellitenunternehmen Maxar. (Bild vom 28. Februar 2022) KEYSTONE/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT 2 / 6 Legende: Eine Fahrzeugkolonne der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verlässt einige Tage nach Kriegsbeginn die von prorussischen Kämpfern kontrollierte Volksrepublik Donezk. (Bild vom 1. März 2022) Keystone/AP Photo/Alexei Alexandrov 3 / 6 Legende: Ukrainische Flüchtende versuchen, in den Westen des Landes oder in Nachbarländer zu fliehen. (Bild vom rumänischen Grenzübergang Siret am 1. März 2022) REUTERS/Stoyan Nenov 4 / 6 Legende: Schnell wird klar, dass Wohngebäude nicht vom russischen Angriff verschont bleiben. (Bild aus dem westukrainischen Schitomir vom 2. März 2022) REUTERS/Viacheslav Ratynskyi 5 / 6 Legende: Über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer flüchten nach Polen. (Bild vom Bahnhof von Przemysl am 3. März 2022) REUTERS/Yara Nardi 6 / 6 Legende: Die staatlichen Rettungsdienste der Ukraine veröffentlichen Bilder von Schulen und Kliniken, die durch Geschosse zerstört wurden. (Bild aus Schitomir vom 4. März 2022) REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

2. April 2022 – Entdeckung des Massakers von Butscha: Im April ziehen sich die russischen Truppen im Norden teils zurück. Im Zuge dessen sorgen entdeckte Gräueltaten in der Kiewer Vorstadt Butscha für Entsetzen. Bei den mutmasslichen Kriegsverbrechen werden mehr als 400 Leichen gezählt.

Bei der Einschätzung der Gräueltaten liefern Satellitenbilder wichtige Beweise

Moskau bezichtigt Kiew der Inszenierung. Untersuchte Satellitenbilder zeigen allerdings ein anderes Bild.

16. Mai 2022 – Mariupol wird von russischen Truppen eingenommen: Die Belagerung und die humanitäre Situation in der Hafenstadt halten die Welt in Atem. Die OSZE stuft die Bombardierung einer Geburtsklinik als Kriegsverbrechen ein. Das Stahlwerk Asowstal in Mariupol wird zum Symbol für den Widerstandswillen der gesamten Ukraine. Wochenlang wird das Werk eingekesselt.

1 / 5 Legende: Bevor Mariupol komplett unter russische Kontrolle fällt, verschanzen sich bis zu 1000 ukrainische Soldaten und einige Zivilisten im Stahlwerk Asowstal. Reuters/Dmytro Orest Kozatskyi/Azov Regiment 2 / 5 Legende: Tagelang steht das belagerte Stahlwerk unter Beschuss von russischen Soldaten. REUTERS/Alexander Ermochenko 3 / 5 Legende: In der Ukraine und anderen europäischen Ländern kommt es zu Kundgebungen für die Rettung der Militärangehörigen und Schutzsuchenden im Stahlwerk. REUTERS/Valentyn Ogirenko 4 / 5 Legende: Nach der Einnahme werden die Kämpfer aus dem Stahlwerk evakuiert und in russische Gefangenschaft gebracht. Einige kommen bei Gefangenenaustauschen frei. REUTERS/Alexander Ermochenko 5 / 5 Legende: In der Region um Mariupol entstehen mehrere Massengräber. Dies zeigen Satellitenbilder offenbar schon kurz nach Kriegsbeginn. REUTERS/Alexander Ermochenko

In den folgenden Wochen gelingen Russland fast keine neuen Geländegewinne mehr. Die Fronten scheinen verhärtet.

Ab Ende Juli 2022 – Das AKW Saporischja wird zum Kriegsschauplatz: Russland kontrolliert das grösste Atomkraftwerk Europas faktisch seit Anfang März. Im August spitzt sich die Situation in der Anlage von Saporischja allerdings zu. Verursacht durch Beschuss oder einen Brand, kommt es zu einer Teilabschaltung.

Der geflüchtete Mediensprecher des AKW Saporischja im Gespräch mit SRF

10. September 2022 – Russland zieht sich aus Charkiw zurück: Ein Erfolg zeichnet sich ab für die ukrainischen Streitkräfte, die mithilfe westlicher Waffen die russischen Truppen zurückdrängen. «Das Ganze ist eine schwere Niederlage für die russische Armee», beurteilt SRF-Korrespondent David Nauer. Das Gebiet ist strategisch wichtig, da Moskau von dort auch Truppen im Donbass versorgte.

Der Kreml-Chef reagiert auf die Niederlagen und schickt Reservisten in die Ukraine

21. September 2022 – Putin ordnet die Teil-Mobilmachung an: Mit insgesamt 300'000 Reservisten hofft die russische Führung, eine Wende auf dem Schlachtfeld herbeiführen zu können. Fachleute relativieren: «Das sind Leute, die zuerst trainiert werden müssen. Sie müssen ausgerüstet und in kampffähige Truppen integriert werden», sagt Sicherheitsexperte Benno Zogg von der ETH Zürich.

30. September 2022 – Moskau annektiert vier besetzte Gebiete: An einer offiziellen Zeremonie schliesst Putin mit den eigens eingesetzten Führungen in den ukrainischen Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischja Verträge über eine Aufnahme in russisches Staatsgebiet ab. Wenige Tage zuvor fanden Scheinreferenden statt, bei denen in der Ostukraine angeblich bis zu 99 Prozent für den Anschluss an Russland stimmten. Putin begründet die Annexion mit dem Schutz der Zivilbevölkerung vor ukrainischen Nationalisten.

Innerhalb von wenigen Tagen finden inszenierte und völkerrechtswidrige Referenden statt

8. Oktober 2022 – Ukrainischer Angriff auf die Krim-Brücke: Nach Explosionen an dem russischen Prestigebau sind Teile der Brücke eingestürzt. Eine Detonation ereignet sich in einem LKW-Transporter und setzt mehrere Waggons eines Güterzugs in Flammen.

1 / 3 Legende: Teile der Brückenautobahn stürzen nach der Explosion ins Meer. Daraufhin untersuchen russische Ermittler den Angriffsort nach Spuren. IMAGO/SECURITY SERVICE OF UKRAINE 2 / 3 Legende: Bei Tageslicht wird das Ausmass der Zerstörung gut sichtbar. Die Brücke ist für Autos stundenlang nicht mehr befahrbar. IMAGO IMAGES/KONSTANTIN MIHALCHEVSKIY 3 / 3 Legende: Die Rauchentwicklung ist vom Festland aus zu sehen. Aufgrund des Zwischenfalls gibt es auch Ausfälle und grössere Verzögerungen im Zugverkehr. REUTERS/STRINGER

Die Vergeltung Russlands gegen den Angriff kommt postwendend: Nie seit den allerersten Tagen des Krieges sind so viele Raketen auf ukrainische Städte gefallen wie in den folgenden Tagen. Über 80 Raketen soll Russland in alle Landesteile der Ukraine abgefeuert haben.

9. November 2022 – Russland zieht sich aus Cherson zurück: Damit verlieren die russischen Truppen ihren Brückenkopf westlich des Flusses Dnipro. Er hatte die Option offen gelassen, weiter in Richtung Westen zu marschieren. Für die Ukraine ist die Rückeroberung militärisch sehr wichtig.

1 / 6 Legende: Schätzungsweise rund 70'000 Menschen befinden sich nach dem Rückzug Russlands in Cherson. Vor dem Krieg zählte die Stadt knapp 300'000 Bewohnerinnen und Bewohner. REUTERS/Valentyn Ogirenko 2 / 6 Legende: Auf dem Hauptplatz von Cherson wird eine Gedenkstätte zur Befreiung eingerichtet. IMAGO/UKRAINISCHES PRÄSIDIALAMT 3 / 6 Legende: In der Region kommt es zu zahlreichen Zusammenführungen von Familien. Keystone/AP Photo/Bernat Armangue 4 / 6 Legende: Die ukrainischen Soldaten sind für viele Menschen Helden. Einige lassen sich ihre Ukraine-Flagge signieren. IMAGO/CELESTINO ARCE 5 / 6 Legende: Wenige Tage nach dem Abzug der russischen Truppen reist der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in die befreite Stadt. IMAGO/UKRAINISCHES PRÄSIDIALAMT 6 / 6 Legende: An öffentlichen Orten werden russische «Z»-Symbole übermalt. IMAGO/CELESTINO ARCE LAVIN

Die Ukraine geht in die Offensive: Drohnenangriffe auf russisches Territorium

Frühjahr 2023 – Um Bachmut und Soledar tobt ein blutiger Stellungskrieg: Die russischen Truppen rücken langsam, aber stetig vor. Die Region um Bachmut wird zunehmend eingekreist und die Versorgungswege werden abgeschnitten. Der Chef der russischen Wagner-Söldner erklärt die angrenzende Kleinstadt Soledar für eingenommen. Die Ukraine dementiert.

6. Juni 2023 – Zerstörung des Kachowka-Staudamms: Die mutmassliche Sprengung des Staudamms ist ein weiterer fürchterlicher Tiefpunkt des Krieges. Dutzende Ortschaften und riesige Gebiete an landwirtschaftlichen Nutzflächen werden überschwemmt. Moskau und Kiew geben sich einander die Schuld. Mehrere Hinweise sprechen für eine Sprengung des Damms durch die russische Armee.

1 / 18 Legende: Am frühen Morgen wird die Zerstörung des Kachowka-Staudamms gemeldet. (6. Juni 2023) IMAGO/Ukrhydroenergo 2 / 18 Legende: Satellitenaufnahme nach dem Dammbruch: Wasser aus dem Stausee fliesst unkontrolliert ab. (6. Juni 2023) Keystone/AP/Planet Labs 3 / 18 Legende: Die Überschwemmung schränkt die Trinkwasserversorgung von mehreren Hunderttausend Menschen ein. (7. Juni 2023) Keystone/EPA/MYKOLA TYMCHENKO 4 / 18 Legende: Teile von Cherson stehen ganz unter Wasser. (7. Juni 2023) Keystone/EPA/MYKOLA TYMCHENKO 5 / 18 Legende: Bis am Mittwochnachmittag werden rund 2000 Menschen aus den von den Ukraine kontrollierten Gebiete evakuiert. (7. Juni 2023) REUTERS/Alina Smutko 6 / 18 Legende: Rettungskräfte und Helfer evakuieren Menschen aus der überfluteten Stadt Cherson. (7. Juni 2023) Keystone/AP Photo/Roman Hrytsyna 7 / 18 Legende: Die Strassen der Gebietshauptstadt Cherson sind überflutet. Helfer fahren mit einem Schlauchboot die Häuser ab. (7. Juni 2023) REUTERS/Vladyslav Musiienko 8 / 18 Legende: Ein Bewohner von Cherson hilft bei der Evakuation mit. (7. Juni 2023) REUTERS/Ivan Antypenko 9 / 18 Legende: Auch einen Tag nach dem Bruch ist die Flut in Cherson noch nicht abgeklungen. (7. Juni 2023) Keystone/AP Photo/Roman Hrytsyna 10 / 18 Legende: Der Seehafen in Cherson. (7. Juni 2023) REUTERS/Ivan Antypenko 11 / 18 Legende: Nach ukrainischen Angaben befinden sich rund 80 Siedlungen im Überschwemmungsgebiet. (7. Juni 2023) Keystone/AP Photo/Libkos 12 / 18 Legende: Mit der Flut verbreiten sich ansteckende Krankheiten und giftige Stoffe. (7. Juni 2023) REUTERS/Ivan Antypenko 13 / 18 Legende: Der Kulturpalast in Nowa Kachowka. Der Ort liegt nahe des zerstörten Staudamms. (7. Juni 2023) Imago/Alexei Konovalov/TASS/Sipa 14 / 18 Legende: Ein Einwohner von Nowa Kachowka schaut sich sein Haus an. (7. Juni 2023) REUTERS/Alexander Ermochenko 15 / 18 Legende: Auf der ukrainisch kontrollierten Uferseite wird mit der Überschwemmung von 10'000 Hektar Nutzfläche gerechnet. (7. Juni 2023) REUTERS/Vladyslav Musiienko 16 / 18 Legende: Die Evakuation von Cherson beginnt am 6. Juni 2023, nachdem der Kachowka-Staudamm gebrochen war. IMAGO/Kyodo News 17 / 18 Legende: Menschen in Cherson bringen ihr Hab und Gut in Sicherheit. (6. Juni 2023) REUTERS/Alina Smutko 18 / 18 Legende: Ein Strand bei Saporischja: Der Wasserpegel des Stausee sinkt im Verlauf des Tages deutlich ab. (6. Juni 2023) IMAGO/Albert Koshelev

23./24. Juni – Aufstand in Russland: Mehr als 24 Stunden hält Jewgeni Prigoschin Russland und die ganze Welt mit seinem Aufstand gegen die Führung in Moskau in Atem. Der Chef der russischen Privatarmee Wagner erklärt öffentlich, dass die verantwortliche Militärführung Russlands gestoppt werden müsste. Am selben Tag, rund 200 Kilometer vor Moskau, stoppt der Vormarsch in Richtung der russischen Hauptstadt allerdings. Kurz darauf bestätigt der Kreml, dass Prigoschin nach Belarus ausreisen wird. Zwei Monate später stirbt der Wagner-Chef bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau.

Russland am Tag nach der Wagner-Meuterei

Herbst 2023 – Die ukrainische Offensive steckt fest: Die Ukrainer haben zwar die russische Hauptverteidigungslinie zum Teil durchbrochen, kommen aber seit Wochen nicht mehr weiter. Es gibt dauernd Gefechte, ohne dass sich die Front verschiebt. Laut SRF-Korrespondent David Nauer handelt es sich um einen Abnützungskrieg, unter dem auch die ukrainische Zivilbevölkerung massiv leidet.

Pattsituation zwischen ukrainischer und russischer Armee

22. September – Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte getroffen: Ukrainische Raketen treffen das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim. Das Gebäude in der Hafenstadt Sewastopol wird schwer beschädigt. Damit bringe Kiew die russische Dominanz im Schwarzen Meer endgültig ins Wanken, meint SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky.

Ende 2023 – Massiver Luftangriff auf die gesamte Ukraine: Weit über 100 Drohnen und Raketen hat Russland laut der ukrainischen Luftwaffe auf die Ukraine abgefeuert. Es soll einer der umfangreichsten Angriffe seit Beginn von Russlands Invasion gewesen sein. Aus Kiew, Charkiw, Odessa, Dnipro und auch im westlichen Lwiw, das vom Krieg bislang weitgehend verschont geblieben ist, wurden Einschläge gemeldet. «Die Ukraine ist so verwundbar wie seit Langem nicht mehr», stellt SRF-Korrespondent Calum MacKenzie fest.

Ukraine scheint so verwundbar wie lange nicht

3. Januar 2024 – Grösster Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn: Zu Jahresbeginn können knapp 500 ukrainische und russische Kriegsgefangene nach Hause zurückkehren. Insgesamt konnten durch die rund 50 Gefangenenaustausche schon mehrere Tausend Menschen rückgeführt werden.

Legende: Der Gefangenenaustausch kam auf Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate zustande. Keystone/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

17. Februar 2024 – Die ukrainische Armee zieht sich aus Awdijiwka zurück: Kurz vor dem zweiten Jahrestag des Beginns der russischen Invasion muss die ukrainische Armee einen schweren Rückschlag hinnehmen: Sie zieht sich aus der seit Monaten stark umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka zurück.

1 / 58 Legende: Ein ukrainischer Soldat der 47. Brigade bereitet ein Starlink-Satelliten-Internetsystem an seiner Position an der Frontlinie in der Nähe der Stadt Awdijiwka vor. Reuters/Inna Varenytsia 2 / 58 Legende: Ein Wandgemälde zeigt den 19-jährigen Soldaten der ukrainischen Nationalgarde, Roman Holomba. Er ist der jüngste Soldat, der mit der staatlichen Auszeichnung «Held der Ukraine» geehrt wurde. (19. Januar 2024) Keystone/ Efrem Lukatsky 3 / 58 Legende: Ein ukrainischer Soldat steht auf einer Straße in der Nähe des Dorfes Robotyne an der Frontlinie, in der Region Saporischschja, Ukraine (21. Februar 2024). REUTERS / Stringer 4 / 58 Legende: Zehn Jahre Maidan-Proteste: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski erinnert mit seiner Frau Olena an den zehnten Jahrestag an die prowestlichen Maidan-Proteste im Zentrum der Hauptstadt Kiew (20.02.24). Reuters/Ukrainischer präsidialer Pressedienst 5 / 58 Legende: Frankreich und Deutschland sichern der Ukraine weitere militärische Hilfe in Milliardenhöhe zu. Im Bild: Selenski und Macron im Elysée-Palast in Paris. (16.02.24) Thibault Camus/Pool via REUTERS 6 / 58 Legende: Ukrainische Zivilisten besuchen eine militärische Ausbildung in der Nähe von Kiew. Die Ausbildung wird von der ukrainischen Freiwilligenarmee durchgeführt (17.02.24). EPA/SERGEY DOLZHENKO 7 / 58 Legende: Schwer beschädigte Kirche im Dorf Bohorodychne in der Region Donezk (13. Februar 2024). REUTERS / Vladyslav Musiienko 8 / 58 Legende: Kupiansk in der Region Charkiw: Nach Angaben ukrainischer Beamter verstärken die russischen Streitkräfte seit mehr als sechs Monaten ihre Offensive im Gebiet von Kupiansk. (Bild: 08. Februar 2024) Keystone / EPA / ANTONIO COTRIM 9 / 58 Legende: Trotz des im Januar abgeschossenen russischen Transportflugzeugs haben die beiden Kriegsparteien je rund 200 Gefangene ausgetauscht. (31. Januar 2024) AP Photo/Danylo Pavlov 10 / 58 Legende: Nach der Verwüstung, die eine von Russland abgefeuerte Rakete in der Grossstadt Charkiw im Osten der Ukraine angerichtet hat, werden die Strassen wieder aufgeräumt. (24. Januar 2024) EPA/SERGEY KOZLOV 11 / 58 Legende: Wolodimir Selenski bei seiner Rede am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos am 16. Januar 2024. Reuters/Denis Balibouse 12 / 58 Legende: Zerstörte Häuser in Odessa: Bei einem folgenschweren russischen Luftangriff auf die Ukraine sind nach Behördenangaben in verschiedenen Städten 30 Menschen getötet und 160 verletzt worden. (29. Dezember 2023) REUTERS/Serhii Smolientsev 13 / 58 Legende: Heiligabend-Gottesdienst in der Kathedrale des Heiligen Michael in Kiew. Zum ersten Mal feiert die Ukraine Weihnachten am 25. Dezember. (24. Dezember 2023) Keystone/ OLEG PETRASYUK 14 / 58 Legende: Petro Khomyn, 71 Jahre alt, betrachtet seine Wohnung, die während eines russischen Raketenangriffs auf Kiew beschädigt wurde. (13.12.2023) REUTERS/Sergiy Karazy/TPX 15 / 58 Legende: Ein Elektriker repariert eine Trolleybus-Fahrleitung nach einem russischen Raketenangriff in Odessa. (6.11.2023) imago images/Ukrinform 16 / 58 Legende: Kameraden tragen den Sarg des ukrainischen Soldaten Serhij Pawllichenko auf einem Militärfriedhof in Kiew. Er starb bei einem Kampfeinsatz Saporischja. (29.11.2023) Keystone/ Oleg Petrasyuk 17 / 58 Legende: Ein Wirbelsturm brachte heftige Regenfälle und starke Winde in die meisten Regionen der Ukraine, berichtete das ukrainische hydrometeorologische Zentrum. (Region Mykolajiw, 27.11.2023) KEYSTONE/STATE EMERGENCY SERVICE 18 / 58 Legende: Anwohner betrachten die Trümmer eines Hauses, das bei Drohnenangriffen in Kiew beschädigt wurde. (25.11.2023) Keystone/EPA/SERGEY DOLZHENKO 19 / 58 Legende: Ein ukrainischer Militärhelikopter Mi-8 feuert ungelenkte Raketen auf russische Truppen an einem unbekannten Ort in der Ostukraine. Anna Voitenko/Reuters 20 / 58 Legende: Arbeiter der örtlichen Behörden beseitigen Trümmer in der Nähe eines Kraters nach einem russischen Raketeneinschlag in der Stadt Selydove. (15.11.2023) REUTERS/Alina Smutko 21 / 58 Legende: Eine Anwohnerin geht an Sandsäcken vorbei, die das Postamt von Cherson schützen, ein Jahr nachdem die ukrainischen Truppen die Stadt von der russischen Armee geräumt haben. (10. November 2023) Keystone/ Efrem Lukatsky 22 / 58 Legende: Statue auf dem Dach eines Gebäudes in Charkiw, das bereits letztes Jahr beschädigt wurde. Aufgenommen am 3.11.2023. Keystone/AP Photo/Alex Babenko 23 / 58 Legende: Die Bodenoffensive ist laut ukrainischen Oberkommandierenden festgefahren. Ohne neue Drohnen und einen Technologiesprung wird sie scheitern. (30.10.2023) REUTERS/Alina Smutko 24 / 58 Legende: Zwei Männer spenden sich Trost vor einer Gedenkstätte für die gefallenen ukrainischen Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Innenstadt von Kiew. (30. Oktober 2023) Keystone/ SERGEY DOLZHENKO 25 / 58 Legende: «Gib Pfötchen, Chelsea!»: In Kiew besuchen vom Krieg traumatisierte Kinder einmal in der Woche eine Therapiestunde mit speziell geschulten Hunden. (Kiew, 26.10.2023) Keystone/AP Photo/Roman Hrytsyna 26 / 58 Legende: Sergej Shoigu, der russische Verteidigungsminister, verleiht eine Auszeichnung an eine Militärangehörige bei seinem Besuch auf einem russischen Übungsgelände für Vertragsbedienstete und frewiillige Militärangehörige. (5. Oktober 2023) Reuters 27 / 58 Legende: Ein Mann besucht mit seiner Tochter das Denkmal für die im Krieg gegen Russland gefallenen ukrainischen Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew. (17. Oktober 2023) Keystone/ Alex Babenko 28 / 58 Legende: Rauch steigt bei Awdijiwka auf. (11.10.2023) Reuters/Alexander Ermochenko 29 / 58 Legende: Seit Wochen greifen die Russen verstärkt auch bei Kupjansk im Nordosten an. In den letzten Tagen haben sie die Angriffe nochmals verstärkt, meldet die ukrainische Armee. Bild: Ukrainer schiessen mit einem von den Russen eroberten Geschütz auf den Feind bei Kupjansk. (6.10.2023) Keystone/Sergey Kozlov 30 / 58 Legende: Klischtschiwka, nahe Bachmut: Das jüngst von der Ukraine zurückeroberte Dorf ist wegen der heftigen Kämpfe der beiden Kriegsparteien dem Erdboden gleichgemacht worden. AP Photo/Alex Babenko 31 / 58 Legende: Ein Mann und eine Frau gehen an einer zerstörten Schule in der Frontstadt Orikhiv vorbei. Die Schule diente als Zentrum für die Verteilung humanitärer Hilfe, bis das Gebäude durch russische Luftangriffe zerstört wurde. (7.9.2023) Keystone/ KATERYNA KLOCHKO ATTENTION 32 / 58 Legende: US-Aussenminister Antony Blinken (zweiter von links) beim Besuch von ukrainischen Grenztruppen in einem Bunker (7.9.2023). Reuters/BRENDAN SMIALOWSKI/Pool 33 / 58 Legende: Als wäre nichts geschehen: Eine Frau sitzt in einem Café, das nach einem Raketenangriff in Kiew beschädigt wurde. (30.8.2023) Keystone/ OLEG PETRASYUK 34 / 58 Legende: Menschen gehen an beschädigten russischen Militärpanzern vorbei, entlang der Chreschtschatik-Strasse in Kiew. (21.8.2023) Keystone/ SERGEY DOLZHENKO 35 / 58 Legende: Angehörige, Freunde und Kameraden nehmen Abschied von einer ukrainischen Soldatin und Militärsanitäterin (Kiew, 12.8.2023). Keystone/EPA/SERGEY DOLZHENKO 36 / 58 Legende: Menschen in Kiew suchen Schutz in einer U-Bahn-Station während eines Luftangriffsalarms. (26. Juli 2023) REUTERS/Alina Smutko 37 / 58 Legende: Bachmut, Region Donezk: Ein Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee feuert auf russische Stellungen an der Front. (12. Juli 2023) Roman Chop via AP 38 / 58 Legende: Lwiw, Westukraine: Rettungskräfte versammeln sich vor beschädigten Gebäuden, während die Suche nach Opfern nach einem russischen Raketenangriff weitergeht. (6. Juli 2023) AP Photo/Mykola Tys 39 / 58 Legende: Ukrainische Soldaten halten ihre Stellungen am Stadtrand von Awdijiwka. (Bild vom 19. Juni 2023) Keystone/AP Photo/Evgeniy Maloletka 40 / 58 Legende: Die Polizei evakuiert Anwohner aus einem überschwemmten Gebiet nahe Cherson, nachdem der Kachowka-Staudamm gebrochen ist. (Bild vom 7. Juni 2023) REUTERS/Ivan Antypenko 41 / 58 Legende: Russland hat die Einnahme von Bachmut bestätigt, nachdem dies die Söldnergruppe Wagner vermeldet hatte. Die ukrainische Regierung hat dementiert. (20. Mai 2023) Keystone/Prigozhin Press Service via AP 42 / 58 Legende: Ein zerstörtes Wohnhaus in der ukrainischen Stadt Irpin, das abgerissen wird. (19. April 2023) REUTERS/Valentyn Ogirenko 43 / 58 Legende: Rauch steigt auf im Zentrum von Bachmut. Grosse Teile der Stadt sind zerstört. (15. April 2023) Adam Tactic Group/Handout via REUTERS 44 / 58 Legende: Eine zerstörte Strasse in Bachmut (14. April 2023). IMAGO/Evgeny Biyatov 45 / 58 Legende: Grosse Zerstörung in der Stadt Awdijiwka im Osten des Landes (7. März 2023). Keystone/AP Photo/Evgeniy Maloletka 46 / 58 Legende: Eine Frau weint am Grab während eines Gedenkgottesdienstes in Butscha anlässlich des einjährigen Jahrestages des Kriegsbeginns (24. Februar 2023). Keystone/AP Photo/Emilio Morenatti 47 / 58 Legende: Ohne Ankündigung ist US-Präsident Joe Biden zu einem Blitzbesuch kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffskrieges in die ukrainische Hauptstadt Kiew gekommen. (20. Februar 2023) Keystone/AP Photo/ Evan Vucci 48 / 58 Legende: Anwohnerinnen und Anwohner holen Wasser in Bachmut, Ostukraine. Keystone/AP Photo/Libkos 49 / 58 Legende: Wolodimir Selenski (Mitte) machte nach dem Gipfel mit der EU in Kiew vom 3. Februar 2023 weiter Druck für einen raschen Beitritt seines Landes zur Union. Kommissionschefin Ursula von der Leyen (rechts) sagte, dafür gebe es keinen starren Zeitplan. Keystone/AP/Ukrainisches Präsidialbüro 50 / 58 Legende: Bilanz eines russischen Raketeneinschlags in ein Wohnhaus in Dnipro: 45 Tote – darunter 6 Kinder, 80 Verletze, mindestens 20 Personen werden noch immer vermisst. (16. Januar 2023) REUTERS/Clodagh Kilcoyne 51 / 58 Legende: Angehörige von Soldaten des Asow-Regiments, die nach dem Fall von Mariupol von Russland gefangen genommen wurden, fordern in Kiew deren Freilassung. (24. Dezember 2022) AP Photo/Efrem Lukatsky 52 / 58 Legende: Ein Mann trauert nach dem Raketenbeschuss auf Mikolajiw um einen getöteten Angehörigen. (13. Oktober 2022) Keystone/AP/LIBKOS 53 / 58 Legende: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen können. (01.08.22) Keystone/EPA Turkish Defence Ministry 54 / 58 Legende: Ukrainische Soldaten hiessen auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge. (7. Juli 2022) Keystone 55 / 58 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort verschanzen sich im Mai 2022 ukrainische Kämpfer und Zivilisten. (7. Mai 2022) Reuters 56 / 58 Legende: Im April 2022 werden neue Massengräber in Butscha nahe Kiew entdeckt. (28. April 2022). Reuters 57 / 58 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone 58 / 58 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters