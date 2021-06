Legende: Reuters

Die meisten Messenger-Dienste setzen auf die sogenannt asymmetrische Verschlüsselung. Dabei gibt es einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel kann man sich als Briefkasten vorstellen, den man aber nur mit dem persönlichen Schlüssel öffnen kann. Jeder kann mit dem öffentlichen Schlüssel oder Code also einen Brief in den Briefkasten der Empfängerin werfen (eine Nachricht an eine Empfängerin versenden), lesen kann sie aber nur die Empfängerin – mit ihrem persönlichen Schlüssel, der zum Briefkasten passt.

Eine andere Art, die Verschlüsselung von Ende zu Ende (also vom Sender zur Empfängerin) zu garantieren, besteht darin, dass beide Seiten die Nachricht mit dem gleichen Schlüssel verschlüsseln und wieder entschlüsseln. Dabei stellt sich aber das Problem, wie der Schlüssel vom Sender zur Empfängerin gelangen soll, ohne dass jemand ihn abgreift.