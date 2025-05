Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

160'000 Haushalte waren laut Stromnetzbetreiber RTE in der Stadt und in umliegenden Kommunen für mehrere Stunden betroffen.

Der Strom konnte gegen 15 Uhr wieder hergestellt werden.

Die Gendarmerie geht von einem Brand in einem Elektrizitätswerk als Ursache für den Stromausfall aus.

Grund für den Stromausfall war laut dem Stromnetzbetreiber RTE eine Hochspannungsleitung, die umgefallen war. Das Ende des Stromausfalls wurde von den Anwohnern mit lautem Jubel begrüsst.

In Teilen von Cannes und der umliegenden Stadt Antibes sind zuvor die Ampeln ausgefallen, was zu Staus und Chaos im Stadtzentrum geführt hatte. Die meisten Geschäfte entlang der Promenade de la Croisette, einer beliebten Promenade in Cannes, blieben geschlossen, und die örtlichen Lebensmittelläden akzeptierten nur Bargeld. Auch der Zugverkehr zwischen Grasse und Cannes sowie Les Arcs und Antibes war beeinträchtigt, wie die regionale Betreiberin auf Social Media mitteilte.

Filmfestival mit eigener Stromversorgung

Der Festivalpalast hat seine eigene, unabhängige Stromversorgung, der Betrieb lief daher grösstenteils normal weiter. Allerdings wurden die Filmvorführungen im «Cineum», einem Multiplex-Kino, das ausserhalb des Zentrums liegt, unterbrochen.

Legende: Das weltberühmte Festival in Cannes neigt sich dem Ende zu. Reuters/Stephane Mahe

Am Samstagabend findet die Preisverleihung der Filmfestspiele statt und kann nun wie geplant über die Bühne gehen.