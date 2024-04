Legende: Die Einschätzung des Politologen Wolfgang Schröder zum TV-Duell zwischen Höcke und Voigt von vergangener Woche. ZVG/Universität Kassel

Vor einer Woche ist Björn Höcke in einem Fernsehduell beim Sender Welt TV dem thüringischen CDU-Chef Mario Voigt gegenüber gestanden. Politologe Wolfgang Schröder von der Universität Kassel ordnet ein, inwiefern der Auftritt Höckes die Wahlen in Thüringen beeinflussen könnte:

«Es wird vermutlich bei gewissen Menschen den bleibenden Eindruck vermitteln, der ständig als Faschist dämonisierte Höcke sei doch gar nicht so schlimm. Damit sehe ich mich in meiner Skepsis bestätigt, dass die öffentliche Auseinandersetzung in Form eines Duells mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten immer asymmetrisch ist und letztere es schaffen, sich als wesentlich freundlicher darzustellen, als sie sind. Hier findet so etwas wie eine ‹Banalisierung des Bösen› statt.»

