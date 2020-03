Der Ticker startet um 5:57 Uhr

13:27 Österreich stellt Personen-Zugverkehr von und nach Italien ein Der Personen-Zugverkehr von und nach Italien über die österreichische Grenze ist eingestellt. «Wir folgen den Anweisungen der Behörden», sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Mittwoch. Nicht betroffen sei der Güterverkehr. Als vorläufig letzter Zug habe am Vormittag ein Eurocity aus Italien in Richtung Innsbruck und München die Grenze passiert. Legende: Der Personenverkehr nach Italien ist gestoppt. Fahrgäste am Bahnhof in Wien. Reuters

13:05 Rom beschliesst Hilfspaket von 25 Milliarden Euro Die italienische Regierung hat im Kampf gegen die Coronavirus-Krise Hilfspakete in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro beschlossen. Das sagte Premierminister Giuseppe Conte vor der Presse in Rom. Nicht alles davon sei als Sofortmassnahme geplant. «Wir haben eine ausserordentliche Summe von 25 Milliarden eingeplant, die nicht als Ganzes sofort verwendet werden soll, aber sie könnte nötig werden, um die Probleme dieses Notfalls in den Griff zu bekommen», sagte Conte. Das Geld der Regierung soll nach Medienberichten eingesetzt werden, um das Gesundheitswesen und besonders die Intensivstationen zu stärken. Zudem seien Mittel für notleidende Branchen der italienischen Wirtschaft eingeplant.

12:43 «Grenzschliessungen machen kaum Sinn» Mathys vom BAG: «Aus epidemiologischer Sicht machen Grenzschliessungen kaum Sinn. Das Réduit gegen Viren funktioniert einfach nicht. Sämtliche Länder, die Grenzschliessungen angeordnet haben, haben trotzdem die Viren im Land. Ein derart massiver Eingriff mit solch beschränkter Wirkungsamkeit soll nicht vertreten werden.»

12:40 BAG zum Veranstaltungsverbot Mathys: «Aus rein epidemiologischer Sicht ist es sinnvoll, das aktuelle Veranstaltungsverbot zu verlängern.»

12:36 «Eine flächendeckende Schulschliessung macht keinen Sinn» Mathys: «Eine flächendeckende Schulschliessung macht keinen Sinn. Kinder sind vom Coronavirus fast nicht betroffen. Es gibt äusserst selten schwerwiegende Erkrankungen. Kinder merken wahrscheinlich kaum etwas von den Erkrankungen. Wir wollen verhindern, dass es zu einer Durchmischung der Generationen kommt. Wir möchten, dass Grosseltern möglichst wenig Kontakt zu den Enkeln haben.»

12:31 «Quarantänen existieren nicht mehr» Mathys: «Ich schliesse nicht aus, dass in speziellen Settings unter Umständen von den Kantonen noch Quarantäne-Massnahmen angeordnet werden. Zum Beispiel im Medizinbereich oder im Pflegebereich. Ansonsten existieren Quarantänen nicht mehr.»

12:25 «Ende Mai könnten die Fallzahlen deutlich zurückgehen» Frage von SRF-Bundeshausleiter Christoph Nufer: «In China gehen die Zahlen nach zwei Monaten erstmals zurück. Ist dieses Szenario auch in der Schweiz denkbar? Haben wir Mitte Mai das Ärgste überstanden?» Dazu Mathys vom BAG: «Dieses Szenario ist denkbar. Die Frage ist, wie gut die Erfahrungen in China auf europäische Verhältnisse ummünzbar sind. Wir wissen auch nicht, inwiefern uns die steigenden Temperaturen helfen könnten, dahingehend, dass sich das Virus nicht mehr so gut überträgt. Es gibt viele Modellrechnungen. Ende Mai könnten die Fallzahlen deutlich zurückgehen. Das hängt davon ab, wie gut die Massnahmen bei uns wirken.»

12:17 BAG ändert Zählung der Infizierten Mathys vom BAG: «Momentan zählen wir noch die Einzelfälle der Coronavirus-Infizierten. Mit der Zunahme werden wir Hochrechnungen in Bezug auf die tatsächlichen Fälle in der Schweiz präsentieren.»

12:10 «Keine Möglichkeit, eine Person aus Italien an der Einreise in die Schweiz zu hindern» Christian Bock, Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung: «Wir können Reisewilligen aus Italien ohne Arbeitsbewilligung an der Grenze nur empfehlen, die Schweiz zu meiden. Momentan gibt es keine rechtliche Möglichkeit, eine Person aus Italien an der Einreise in die Schweiz zu hindern.»

12:03 Selbstisolation erwünscht «Bei Krankheitssymptomen können Sie sich ohne Probleme in die so genannte Selbstisolation begeben. Dann vermeiden Sie weitere Kontakte und bleiben bis zum Abklingen der Symptome und noch weitere 24 Stunden zuhause.» Weiter führt Mathys aus: «Hatten Sie Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall, dann können Sie sich für fünf Tage in die Heimquarantäne begeben.»

11:59 «Für die meisten Personen wird die Corona-Erkrankung relativ mild verlaufen» Mathys vom BAG appelliert an die Bevölkerung: «Gehören Sie nicht zu einer Risikogruppe, dann rennen Sie bitte nicht zum Arzt. Und schon gar nicht in eine Notfallstation. Für die meisten Personen wird die Corona-Erkrankung relativ mild verlaufen. Sollten Sie trotzdem Zweifel haben, oder verläuft die Krankheit anders als zu Beginn, melden Sie sich telefonisch bei Ihrer Hausärztin oder den von den Kantonen veröffentlichten Nummern.»

11:57 «Hier müssen wir mit Todesfällen rechnen» Mathys vom BAG: «Es geht jetzt darum, die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz möglichst langsam zu machen. Damit das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen stösst.» Es gehe auch darum, die besonders gefährdeten Gruppen zu schützen. «Hier müssen wir mit Todesfällen rechnen.»

11:54 BAG: Regimewechsel seit Wochenende «Wir haben am Wochenende einen Regimewechsel gemacht», sagt Patrick Mathys vom BAG. «Wir sind abgerückt von der Identifizierung der Übertragungskette jeder angesteckten Person.» Das sei administrativ nicht mehr zu bewerkstelligen. 00:22 Video «Geht nicht mehr um Verfolgungsketten» Aus News-Clip vom 11.03.2020. abspielen

11:50 «Reiseveranstalter entscheiden über Kostenübernahmen bei Annullierungen» Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum EDA: «Die Reiseveranstalter und Reiseversicherungen entscheiden in eigener Kompetenz über ihre Angebote und allfällige Kostenübernahmen bei Annullierungen. Wir haben natürlich Verständnis für Reisende, welche die Reise wegen des Virus nicht mehr antreten wollen.» 00:22 Video «Reisehinweise geben keine Empfehlung ab bezüglich Gesundheitsrisiken» Aus News-Clip vom 11.03.2020. abspielen

11:44 «Neun Grenzübergänge zu Italien werden geschlossen» Christian Bock, Direktor Eidgenössische Zollverwaltung, EFD: «Es gibt 83 Kontrollposten an der Grenze zu Italien. Per sofort werden neun Grenzübergänge im Tessin zu Italien geschlossen.» Es handelt sich dabei um die Übergänge Pedrinate, Ponte Faloppia, Novazzano Marcetto, San Pietro di Stabio, Ligornetto Cantinetta, Arzo, Ponte Cremenaga, Cassinone und Indemini. 00:40 Video «Massnahme ist keine teilweise Grenzschliessung» Aus News-Clip vom 11.03.2020. abspielen

11:43 «Die Kurzarbeit-Entschädigung wird flexibilisiert» Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Staatssekretärin Seco/WBF: «Die Kurzarbeit-Entschädigung wird flexibilisiert. Die Stellen in den Kantonen können die Voranmeldefrist von 10 Tagen auf 3 Tage herabsetzen.» 00:25 Video «Kurzarbeitsentschädigung ausserordentlich nützlich» Aus News-Clip vom 11.03.2020. abspielen

11:38 In der Schweiz wurden 8000 Fälle getestet Mathys: «In der Schweiz gibt es mittlerweile 645 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Drei Personen sind gestorben. 8000 Fälle wurden abgeklärt.»

11:33 «Fallzahlen nehmen in Europa rasant zu» Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit BAG/EDI, gibt einen Überblick über die Lage zum Coronavirus: «Die Fallzahlen nehmen in Europa rasant zu – über 700 Personen sind am Coronavirus gestorben.» Einen Lichtblick gebe es aber: In China und auch in Südkorea scheine sich die Lage leicht zu bessern. 00:21 Video «44 Länder in Europa vom Coronavirus betroffen» Aus News-Clip vom 11.03.2020. abspielen