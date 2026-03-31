Legende: X.com/@EricTrump

Donald Trump hat Pläne für die «Donald J. Trump Presidential Library» vorgestellt. Die Bibliothek soll als gläserner Turm mit goldenen Akzenten in Miami entstehen. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt goldene Rolltreppen, eine goldene Statue Trumps und eine Ausstellung mit Militärflugzeugen, darunter eine Air-Force-One-Maschine, welche die Trump-Regierung von Katar erhielt. Auf dem Dach soll eine rot-weiss-blaue Spitze thronen, an der Fassade der Schriftzug «Trump».

Die Bibliothek soll in der Innenstadt von Miami entstehen. Kritiker befürchten, das Bauwerk könnte das Umfeld dominieren. Seit Präsident Herbert Hoover (1929–1933) wurde nach jedem US-Staatsoberhaupt eine sogenannte Präsidentenbibliothek im jeweiligen Heimatstaat eingerichtet. In den privat finanzierten Einrichtungen werden unter anderem Staatsgeschenke aufbewahrt.