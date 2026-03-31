Vergangene Woche kündigte das US-Finanzministerium an, dass Donald Trumps Unterschrift künftig auf Dollarnoten erscheinen wird. Am Montag wurde in Florida die Umbenennung des Flughafens Palm Beach beschlossen. Auch andernorts prangt der Name des US-Präsidenten bereits – oder soll dies künftig tun.
Diese Vorhaben sind bestätigt
- President Donald J. Trump International Airport: Der Flughafen in Trumps Wahlheimat Palm Beach soll ab dem 1. Juli umbenannt werden. Der Gouverneur Floridas unterzeichnete jüngst ein entsprechendes Gesetz. Ausstehend ist die Bestätigung der Luftfahrtbehörde FAA.
- Unterschrift auf Dollarnoten: Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten dürfte bald die Unterschrift eines amtierenden Präsidenten auf den Banknoten des Landes zu sehen sein. Bereits im Juni könnte es so weit sein – dann erscheinen neue Varianten der 100-Dollarnote.
- Trump Coin: Anlässlich der Feierlichkeiten rund um das 250-jährige Bestehen der USA will das Finanzministerium im Sommer eine Sammlermünze mit dem Konterfei Trumps in den Umlauf bringen. Noch sind viele Details unklar – etwa wie viel die Münze wert sein soll.
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Bild 1 von 9. President Donald J. Trump International Airport. Trump nutzt den Flughafen regelmässig für Flüge zu seinem Anwesen Mar-a-Lago. (Bild: 2012). Bildquelle: IMAGO / ZUMA Press Wire.
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Bild 2 von 9. Dollarscheine. Seit über einem Jahrhundert säumen zwei Unterschriften die US-Banknoten: Diejenige des amtierenden Finanzministers und des Schatzmeisters. Letztere soll jetzt zugunsten Trumps verschwinden. (Bild: 2003). Bildquelle: REUTERS / Kevin Lamarque KL.
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Bild 3 von 9. Trump Coin. Am 4. Juli feiern die USA ihren Unabhängigkeitstag. Dann soll auch diese Münze erhältlich sein. Bildquelle: U.S. Mint / Handout via REUTERS .
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Bild 4 von 9. Institute of Peace. Im Februar wollte Trump die staatliche Forschungsstelle noch dichtmachen. Seither hat er sie mehrfach für Auftritte genutzt – unter anderem für die erste Zusammenkunft des von ihm ins Leben gerufenen «Friedensrats». Bildquelle: REUTERS / Brian Snyder.
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Bild 5 von 9. Trump Gold Card. Mehrere Zehntausend Karten will die US-Regierung im Rahmen des Visa-Programms für Wohlhabende absetzen. Der aktuelle Stand: unklar. Bildquelle: REUTERS / Ken Cedeno.
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Bild 6 von 9. TrumpRX. Über die Regierungswebsite sollen Amerikanerinnen und Amerikaner günstiger an Medikamente gelangen (Bild: 5.2.2026). Bildquelle: IMAGO / ABACAPRESS.
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Bild 7 von 9. Trump Accounts. Das Programm sieht eine einmalige Zahlung von 1000 US‑Dollar für jedes in den USA geborene Kind vor. Das Geld wird anschliessend in Fonds investiert, auch Arbeitgeber können auf die Konten einzahlen. Der Start des Programms ist für den Sommer geplant. Bildquelle: IMAGO / Levine-Roberts.
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Bild 8 von 9. «Trump Class» Kriegsschiffe. Die neuen Schiffe sollen teilweise doppelt so gross sein wie ihre Vorgänger, schreibt die «New York Times» über Trumps Pläne. Bildquelle: REUTERS / Jessica Koscielniak.
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Bild 9 von 9. F-47-Kampfjet. Der Kampfjet der sechsten Generation soll den F-22 Raptor ersetzen. Verläuft alles nach Plan, könnten die ersten Maschinen bereits im Jahr 2028 fertiggestellt werden. Bildquelle: EPA / YURI GRIPAS / POOL.
- Trump Kennedy Center: Seit Dezember 2025 trägt das Kulturzentrum in der Hauptstadt offiziell den Namenszusatz des amtierenden Präsidenten. Gegen den Namenswechsel regte sich grosser Widerstand, eine Klage ist hängig.
- Donald J. Trump United States Institute of Peace: Im Dezember wurde der Name des US-Präsidenten an der Gebäudefassade in Washington hinzugefügt. Die Bundesinstitution ist eigentlich eine unabhängige, überparteiliche Einrichtung für die Konfliktprävention.
Trump plant gläserne Präsidentenbibliothek in Miami
Donald Trump hat Pläne für die «Donald J. Trump Presidential Library» vorgestellt. Die Bibliothek soll als gläserner Turm mit goldenen Akzenten in Miami entstehen. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt goldene Rolltreppen, eine goldene Statue Trumps und eine Ausstellung mit Militärflugzeugen, darunter eine Air-Force-One-Maschine, welche die Trump-Regierung von Katar erhielt. Auf dem Dach soll eine rot-weiss-blaue Spitze thronen, an der Fassade der Schriftzug «Trump».
Die Bibliothek soll in der Innenstadt von Miami entstehen. Kritiker befürchten, das Bauwerk könnte das Umfeld dominieren. Seit Präsident Herbert Hoover (1929–1933) wurde nach jedem US-Staatsoberhaupt eine sogenannte Präsidentenbibliothek im jeweiligen Heimatstaat eingerichtet. In den privat finanzierten Einrichtungen werden unter anderem Staatsgeschenke aufbewahrt.
- Trump Gold Card: Gegen eine Gebühr von einer Million US-Dollar sollen Ausländerinnen und Ausländer ein beschleunigtes Aufenthaltsrecht in den USA erhalten.
- TrumpRX: Über das Portal können verschreibungspflichtige Medikamente bezogen werden. Sie ist Teil von Trumps Strategie zur Senkung der Gesundheitskosten.
- Trump Accounts: Mit einer Kinderprämie von 1000 Dollar soll die Geburtenrate angehoben werden. Die Gelder im Programm werden in US-Aktienindexfonds investiert.
- Jahreskarte US-Nationalparks: Die US-Regierung hat angekündigt, Trumps Konterfei neben demjenigen George Washingtons anlässlich des 250-jährigen Jubiläums auf gewissen Jahreskarten abzudrucken.
- Kampfjet F-47: Auch wenn Trumps Name nicht direkt erscheint, dürfte es sich um eine Hommage an ihn handeln – schliesslich ist er der 47. Präsident der USA.
- Neue Schlachtschiffe: Im Dezember präsentierte der US-Präsident Pläne für zwei neue Kriegsschiffe. Das neue Kriegsmaterial soll irgendwann in den 2030er-Jahren bereit stehen.
Diese Pläne sind versandet
- Pennsylvania Station: Der Bahnhof in New York ist der meistfrequentierte Bahnhof Nordamerikas. Laut mehreren US‑Medien wollte Trump im Februar eine Umbenennung des Bahnhofs an die Freigabe von Bundesgeldern für wichtige Infrastrukturprojekte knüpfen.
- Flughafen Dulles bei Washington D.C.: Auch auf dem Dach des internationalen Flughafens der Hauptstadtregion hätte Trump demnach gerne seinen Namen gesehen.
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Bild 1 von 4. Pennsylvania Station. Der Bundesstaat New York will seine Infrastruktur ausbauen und ist dabei auf Bundesgelder angewiesen. Zu Jahresbeginn berichteten US-Medien darüber, dass Präsident Trump die Freigabe von Geldern an die Umbenennung des Bahnhofs in Manhattan geknüpft hatte. Bildquelle: REUTERS / Adam Gray.
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Bild 2 von 4. Washington Dulles International Airport. Für internationale Reisende ist das Terminal des bekannten Architekten Eero Saarinen ihr erster Berührungspunkt mit der US-Hauptstadt. Benannt ist der Flughafen nach dem früheren Aussenminister John Foster Dulles. Bildquelle: IMAGO / Dreamstime.
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Bild 3 von 4. Mount Rushmore. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln säumen das Monument im US-Bundesstaat South Dakota. Laut US-Medienberichten warnen Geologen vor zusätzlichen Stein-Meisselungen. Bildquelle: IMAGO / ZUMA Press Wire.
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Bild 4 von 4. 100-Dollar-Banknote. Bislang ist das Portrait von Gründervater Benjamin Franklin auf der 100-Dollar-Note zu sehen. Mehrere Gesetzesentwürfe, die vorsahen, entweder diese Note oder eine neu einzuführende 250‑Dollar‑Note mit dem Konterfei von Donald Trump zu versehen, versandeten im Parlament. Bildquelle: REUTERS / Luisa Gonzalez.
- Mount Rushmore: Im Januar 2025 veranlasste eine republikanische Abgeordnete eine parlamentarische Debatte darüber, ob Trumps Abbild auf das berühmte Monument soll.
- Kopf auf Banknoten: Republikanische Abgeordnete hatten im vergangenen Jahr eine Parlamentsdebatte angestossen, die es der Regierung ermöglichen sollte, Trumps Konterfei auf Banknoten zu platzieren. Bislang ist dies nämlich verboten.