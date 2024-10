Italien hat eine erste Gruppe von Migranten nach Albanien geschickt – in die dortigen neuen Aufnahmezentren.

Ein erstes Schiff mit einer unbekannten Anzahl Leuten an Bord sei nun auf dem Weg, berichteten Nachrichtenagenturen. In den von Italien betriebenen Aufnahmezentren werden die Asylanträge der Migranten in einem Schnellverfahren geprüft. Wer kein Recht hat, nach Italien einzureisen, soll von Albanien aus in sein Herkunftsland zurückgeschickt werden.

In die Zentren in Albanien will Italien Migranten bringen, die es auf dem Meer aufgegriffen hat – allerdings nur Männer aus sicheren Herkunftsländern. Frauen, Kinder, Verletzte und auch Männer aus Bürgerkriegsländern werden weiterhin nach Italien gebracht.