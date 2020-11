Frankreich und Österreich wurden unlängst von mutmasslich islamistischen Terroranschlägen getroffen: In Paris wurde im Oktober ein Lehrer von einem Angreifer enthauptet, in Nizza wurden drei Menschen von einem weiteren Gewalttäter in einer Kirche getötet. In Dresden wurden zwei Personen mit einem Messer angegriffen, ein Mann starb. Und in Wien erschoss vor einer Woche ein Anhänger der Terrororganisation IS vier Menschen und verletzte über 20.