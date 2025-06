Darum gehts: In Venedig geht am Freitag die Hochzeit des US-Milliardärs Jeff Bezos und der ehemaligen TV-Moderatorin Lauren Sánchez über die Bühne. Der 61 Jahre alte Gründer des Online-Händlers Amazon und die ehemalige TV-Moderatorin (55) wollen sich auf einer Insel in der Lagune das Jawort geben.

Eine Hochzeit der Superlative: Das Hochzeitspaar feiert für schätzungsweise 10 bis 30 Millionen Euro (9.3 bis 28 Millionen Schweizer Franken) mit rund 250 Gästen. Bezos und seine künftige Frau logieren im Luxushotel «Aman» am Canal Grande, einer der teuersten Herbergen. Ihre 226-Quadratmeter-Suite mit Blick auf den Kanal kostet bis zu 16'000 Euro pro Nacht. Die Trauung wird auf der Insel San Giorgio, direkt gegenüber vom Markusplatz, stattfinden. Das Hochzeitspaar und die Gäste können mit Wassertaxis dorthin gebracht werden. Angeblich hat das Paar mehr als 30 Boote reserviert.

Illustre Gästeliste: Auf der Einladungsliste stehen nach Medienberichten unter anderen auch Barbra Streisand, Leonardo DiCaprio und Elton John. Aus der Geschäftswelt werden unter anderen Bill Gates (Microsoft) und Eric Schmidt (Google) dabei sein. Zudem wird über Auftritte von Lady Gaga, Mick Jagger und Matteo Bocelli spekuliert, dem Sohn des blinden Star-Tenors Andrea Bocelli. Offiziell gab es dafür vonseiten des Hochzeitspaars bis zuletzt keine Bestätigung.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Am Donnerstabend ging es los mit den Feierlichkeiten: Das Paar liess sich mit einem Wassertaxi zur Klosterkirche Madonna dell'Orto im Stadtviertel Cannaregio bringen, wo die erste grosse Party stattfand. Bildquelle: IMAGO/Piovanotto Marco/ABACA. 1 / 9 Legende: Am Donnerstabend ging es los mit den Feierlichkeiten: Das Paar liess sich mit einem Wassertaxi zur Klosterkirche Madonna dell'Orto im Stadtviertel Cannaregio bringen, wo die erste grosse Party stattfand. IMAGO/Piovanotto Marco/ABACA

Bild 2 von 9. Das Paar bot den Paparazzi was sie wollten: Ein Kuss vor eindrucksvoller Kulisse. Sowohl für Bezos als auch für Sanchez ist es die jeweils zweite Ehe, sie haben sieben Kinder aus früheren Beziehungen. Bildquelle: IMAGO/Piovanotto Marco/ABACA. 2 / 9 Legende: Das Paar bot den Paparazzi was sie wollten: Ein Kuss vor eindrucksvoller Kulisse. Sowohl für Bezos als auch für Sanchez ist es die jeweils zweite Ehe, sie haben sieben Kinder aus früheren Beziehungen. IMAGO/Piovanotto Marco/ABACA

Bild 3 von 9. Eine der ersten Promis, die man in Venedig sehen konnte am Donnerstag war Kim Kardashian. Sie war einige Stunden zuvor in der Lagunenstadt angekommen... Bildquelle: REUTERS/Guglielmo Mangiapane. 3 / 9 Legende: Eine der ersten Promis, die man in Venedig sehen konnte am Donnerstag war Kim Kardashian. Sie war einige Stunden zuvor in der Lagunenstadt angekommen... REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Bild 4 von 9. ... genau so wie die berühmteste Talkmasterin der USA: Oprah Winfrey. Bildquelle: IMAGO/Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA. 4 / 9 Legende: ... genau so wie die berühmteste Talkmasterin der USA: Oprah Winfrey. IMAGO/Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA

Bild 5 von 9. Zur Liste der geladenen Gäste an der Hochzeit eines der reichsten Männer der Welt darf natürlich auch er nicht fehlen: Milliardär und Microsoft-Gründer, Bill Gates. Bildquelle: IMAGO/Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA. 5 / 9 Legende: Zur Liste der geladenen Gäste an der Hochzeit eines der reichsten Männer der Welt darf natürlich auch er nicht fehlen: Milliardär und Microsoft-Gründer, Bill Gates. IMAGO/Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA

Bild 6 von 9. Aber auch viel Prominenz aus der Film- und Fernsehwelt ist nach Venedig gereist – darunter auch Schauspieler Orlando Bloom. Bildquelle: REUTERS/Guglielmo Mangiapane. 6 / 9 Legende: Aber auch viel Prominenz aus der Film- und Fernsehwelt ist nach Venedig gereist – darunter auch Schauspieler Orlando Bloom REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Bild 7 von 9. Doch nicht alle freut es, dass Venedig in diesen Tagen in einen Ausnahmezustand versetzt wird. Auf dem Markusplatz versammelten sich am Donnerstag Demonstrierende... Bildquelle: EPA/ANDREA MEROLA. 7 / 9 Legende: Doch nicht alle freut es, dass Venedig in diesen Tagen in einen Ausnahmezustand versetzt wird. Auf dem Markusplatz versammelten sich am Donnerstag Demonstrierende... EPA/ANDREA MEROLA

Bild 8 von 9. ... darunter auch Anhängerinnen und Anhänger der Umweltorganisation Extinction Rebellion. Einige von ihnen wurden von der Polizei abtransportiert. Bildquelle: IMAGO/Poitout Florian/ABACA. 8 / 9 Legende: ... darunter auch Anhängerinnen und Anhänger der Umweltorganisation Extinction Rebellion. Einige von ihnen wurden von der Polizei abtransportiert. IMAGO/Poitout Florian/ABACA

Bild 9 von 9. Verschiedene Gruppen demonstrieren unter dem Motto «No Space for Bezos» («Kein Raum für Bezos»). Bildquelle: IMAGO/Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA. 9 / 9 Legende: Verschiedene Gruppen demonstrieren unter dem Motto «No Space for Bezos» («Kein Raum für Bezos»). IMAGO/Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen: Die meisten Veranstaltungsorte in der italienischen Lagunenstadt wurden zum Sperrgebiet erklärt. Rund um die Klosterkirche Madonna dell'Orto, wo am Donnerstagabend die erste grosse Party auf dem Programm stand, durften weder Gondeln noch andere Boote weiterhin fahren. Auch die Gassen waren für Fussgänger verboten. Durchgelassen wurden nur noch die Hochzeitsgesellschaft – und Hundertschaften an Personal. Aus Sicherheitsgründen wurde eine der Partys kurzfristig an einen anderen Ort verlegt, ins alte Werftgelände im Arsenale-Viertel, welches besser kontrolliert und geschützt werden kann.

Es gibt viel Kritik ... Die Hochzeit des Jahres sorgte bereits im Vorfeld für viel Wirbel in Venedig. Am Donnerstag demonstrierten Aktivistinnen und Aktivisten gegen die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez auf dem weltberühmten Markusplatz. Mit dem Geld für diese Feier könnte man Gaza wieder aufbauen, schreiben sie auf Plakate. Auch im italienischen Parlament in Rom beschäftigte man sich damit, was in Venedig passiert: «Wenn die Superreichen sich Venedig für drei Tage kaufen können, dann können diese Superreichen auch Steuern zahlen», erklärte etwa ein Abgeordneter der Grünen.

... aber auch etwas Stolz: Der Gouverneur von Venetien, Luca Zaia, hat die Hochzeit nachdrücklich als wirtschaftlichen und werbetechnischen Segen für Venedig verteidigt. Die Stadt würde wirtschaftlich vom Mega-Event profitieren. Gegenüber Journalistinnen und Journalisten erklärt er, dass für die Hochzeit alleine 90 Privatjets die Flughäfen von Treviso und Venedig anfliegen würden und der hohe Prominentenanteil, viel «Sichtbarkeit und Werbung» für Venedig mit sich bringen würde, was seiner Meinung nach mehr wert sei als fünf amerikanische Super Bowls.

