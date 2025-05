Am Sonntag ist der Papst Leo XIV. in sein Amt eingeführt worden. Vor 150'000 Menschen hielt er seine erste Predigt als neues Oberhaupt der katholischen Kirche. Bei der Zeremonie erhielt er alle päpstlichen Insignien, darunter der Fischerring, das Pallium und das Evangeliar. SRF-Religionsredaktorin Judith Wipfler hat die Amtseinführung mitverfolgt.

Judith Wipfler Religionsredaktorin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Judith Wipfler ist SRF-Religionsexpertin. 2021 hat die Universität Bern der reformierten Theologin den Ehrendoktortitel verliehen.

Was fiel bei der Amtseinführung von Papst Leo XIV. besonders auf?

Etwas mehr Pracht scheint zurück im Vatikan. Papst Leo hat hörbar Freude am Messgesang und an den Hymnen für «Himmelskönigin» Maria. Sie ist für ihn auch eine Friedenskönigin. Einheit in der Vielfalt, das ist ein Motto von Papst Leo XIV. Um Spaltungen in seiner Kirche zu überwinden, um in Liebe zu versöhnen, ist er angetreten. Das wurde emotional spürbar. Und der Aufruf zur Liebe bildete auch den Kern seiner Predigt.

Wie politisch wurde Papst Leo XIV. in seiner Predigt?

Er will ein politischer Papst sein, oder besser: Ein Papst, der das weltweite Netz der Kirchendiplomatie nutzt, um «Frieden, Gerechtigkeit und Wahrheit» zu befördern. Dabei setzt Papst Leo ganz auf gewaltfreien Dialog für den Frieden, auch mit anderen Kirchen und Religionen. Wie sein Vorgänger Franziskus kritisiert er «ein Wirtschaftssystem», das Erde und Mensch ausbeute und Ungerechtigkeit bringe. Die Gläubigen sollten sich in der säkularen Welt nicht einigeln, sondern mit ihrer aktiven Nächstenliebe für mehr Eintracht und Frieden in der Welt sorgen. Das war sein Hauptakzent.

Wie waren die Reaktionen auf Papst Leo XIV.?

Erstaunlicherweise kommt Papst Leo bei den unterschiedlichsten Leuten gleich gut an. In all dem Pomp wirkte er trotzdem bescheiden. Er schien sympathisch überrascht davon, tatsächlich Papst zu sein und betrachtete lange seinen Fischerring. Papst Leo XIV. ist eine seltene Mischung aus pastoraler Herzlichkeit und Volksnähe und gleichzeitig ein hochreflektierter Theologe, Mediator und Kirchenrechtler. Auf diesen Mix an Kompetenzen zählen eigentlich alle. Und darauf, dass er innerkirchlich wie innerweltlich mehr Frieden bewirke.