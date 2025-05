Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mit einer feierlichen Messe vor rund 100'000 Menschen auf dem Petersplatz in Rom ist Papst Leo XIV. offiziell ins Amt eingeführt worden.

Unter den Staatsgästen waren der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, US-Vizepräsident J.D. Vance, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sowie Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.

In seiner Predigt rief Leo die Welt zu mehr Einigkeit auf und geisselte die Folgen von Kapitalismus und Machtgier.

«In unserer Zeit erleben wir noch immer zu viel Zwietracht, zu viele Wunden, die durch Hass, Gewalt, Vorurteile, Angst vor dem Anderen und durch ein Wirtschaftsmodell verursacht werden, das die Ressourcen der Erde ausbeutet und die Ärmsten an den Rand drängt», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei seiner offiziellen Amtseinführung auf dem Petersplatz in Rom.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. Papst Leo XIV. schreitet über den Petersplatz in Rom. Bildquelle: REUTERS/GUGLIELMO MANGIAPANE. 1 / 10 Legende: Papst Leo XIV. schreitet über den Petersplatz in Rom. REUTERS/GUGLIELMO MANGIAPANE

Bild 2 von 10. Kurz vor der Messe zu seiner offiziellen Amtseinführung drehte Papst Leo XIV. erstmals im Papamobil eine Runde über den Petersplatz. Bildquelle: EPA/FABIO FRUSTACI. 2 / 10 Legende: Kurz vor der Messe zu seiner offiziellen Amtseinführung drehte Papst Leo XIV. erstmals im Papamobil eine Runde über den Petersplatz. EPA/FABIO FRUSTACI

Bild 3 von 10. Zahlreiche Staatsgäste nehmen an der Inaugurationsmesse teil: So zum Beispiel US-Vizepräsident J.D. Vance – ein Landsmann des neuen Papstes. Bildquelle: AP Photo/Alessandra Tarantino. 3 / 10 Legende: Zahlreiche Staatsgäste nehmen an der Inaugurationsmesse teil: So zum Beispiel US-Vizepräsident J.D. Vance – ein Landsmann des neuen Papstes. AP Photo/Alessandra Tarantino

Bild 4 von 10. Unter ranghohen Gästen: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wohnt der Messe mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und dessen Ehefrau Olena (obere Reihe von links) bei. Bildquelle: AP Photo/Gregorio Borgia. 4 / 10 Legende: Unter ranghohen Gästen: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wohnt der Messe mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und dessen Ehefrau Olena (obere Reihe von links) bei. AP Photo/Gregorio Borgia

Bild 5 von 10. Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist ebenfalls nach Rom gereist. Bildquelle: AP Photo/Stefano Costantino. 5 / 10 Legende: Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist ebenfalls nach Rom gereist. AP Photo/Stefano Costantino

Bild 6 von 10. Auch das Kardinalskollegium wohnt der Amtseinführung ihres ehemaligen Mitglieds bei. Bildquelle: REUTERS/REMO CASILLI. 6 / 10 Legende: Auch das Kardinalskollegium wohnt der Amtseinführung ihres ehemaligen Mitglieds bei. REUTERS/REMO CASILLI

Bild 7 von 10. Der europäische Hochadel darf nicht fehlen: König Felipe von Spanien mit Königin Letizia. Bildquelle: EPA/MASSIMO PERCOSSI. 7 / 10 Legende: Der europäische Hochadel darf nicht fehlen: König Felipe von Spanien mit Königin Letizia. EPA/MASSIMO PERCOSSI

Bild 8 von 10. Ein Gespräch unter Nachbarn: Erbprinz Alois von Liechtenstein unterhält sich mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Bildquelle: EPA/GIUSEPPE LAMI. 8 / 10 Legende: Ein Gespräch unter Nachbarn: Erbprinz Alois von Liechtenstein unterhält sich mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. EPA/GIUSEPPE LAMI

Bild 9 von 10. Insignien der Macht: Beim Gottesdienst auf dem Petersplatz erhält Leo unter anderem den sogenannten «Fischerring». Eine Referenz an Apostel Petrus, der als erster Papst gilt und Fischer war. Zu ihm hatte Jesus laut der Bibel gesagt, dass er ein «Menschenfischer» werde. Bildquelle: AP Photo/Jacquelyn Martin/Pool. 9 / 10 Legende: Insignien der Macht: Beim Gottesdienst auf dem Petersplatz erhält Leo unter anderem den sogenannten «Fischerring». Eine Referenz an Apostel Petrus, der als erster Papst gilt und Fischer war. Zu ihm hatte Jesus laut der Bibel gesagt, dass er ein «Menschenfischer» werde. AP Photo/Jacquelyn Martin/Pool

Bild 10 von 10. Tausende Gläubige aus aller Herren Länder versammeln sich auf dem Petersplatz. Bildquelle: AP Photo/Andrew Medichini. 10 / 10 Legende: Tausende Gläubige aus aller Herren Länder versammeln sich auf dem Petersplatz. AP Photo/Andrew Medichini Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wie schon sein Vorgänger Franziskus hat der neue Pontifex in den Tagen seit seiner Wahl mehrmals an die Mächtigen der Welt appelliert, sich um ein Ende von Kriegen und Konflikte zu bemühen. Jüngst bot Leo auch den Vatikan als möglichen Ort für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland an.

Ich wurde ohne jegliches Verdienst ausgewählt und komme mit Furcht und Zittern zu euch als ein Bruder.

In seiner auf Italienisch gehaltenen Predigt zeigte sich Leo auch demütig. «Ich wurde ohne jegliches Verdienst ausgewählt und komme mit Furcht und Zittern zu euch», bekannte er. Dann hob er als seinen grössten Wunsch die Einheit der Kirche hervor: «Liebe Brüder und Schwestern, ich würde mir wünschen, dass dies unser erstes grosses Verlangen ist: eine geeinte Kirche.»

Legende: Ein Landsmann des neuen Papstes: US-Vizepräsident J.D. Vance wohnt der Amtseinführung von Leo XIV. bei. AP Photo/Alessandra Tarantino

Damit spielte er auf die Richtungskämpfe innerhalb der katholischen Weltkirche an. Die Reformer – zu denen auch die Mehrheit der deutschen Bischöfe zählt – drängen auf eine liberalere Sexualmoral und die Öffnung kirchlicher Ämter für Frauen. Die Konservativen dagegen wollen die traditionelle Lehre unverändert erhalten und lehnen etwa Segnungen für homosexuelle Paare ab.

Leo selbst gilt als gemässigter Brückenbauer (wörtlich: Pontifex), der zwischen den unterschiedlichen Lagern vermitteln kann. Es wird weithin angenommen, dass er auch deshalb so überraschend schnell vom Konklave gewählt worden ist. Die Wahl dauerte nicht einmal 24 Stunden.

Machtinsignien überreicht

Leo war als Kardinal Robert Francis Prevost am 8. Mai von mehr als 130 Kardinälen zum 267. Papst gewählt worden. «Ich wurde ohne jegliches Verdienst ausgewählt und komme mit Furcht und Zittern zu euch als ein Bruder, der sich zum Diener eures Glaubens und eurer Freude machen und mit euch auf dem Weg der Liebe Gottes wandeln möchte, der möchte, dass wir alle eine einzige Familie sind», sagte der in Chicago geborene Kirchenmann, der neben der amerikanischen auch die peruanische Staatsbürgerschaft hat.

Legende: Papst Leo XIV. erhält den Fischerring angesteckt. AP Photo/Jacquelyn Martin/Pool

Bei dem Gottesdienst auf dem Petersplatz waren ihm zuvor als päpstliche Machtinsignien das sogenannte Pallium, eine Art Schal, und der Fischerring übergeben worden. Der Apostel Petrus, der als erster Papst gilt, war Fischer. Zu ihm hatte Jesus der Bibel zufolge gesagt, dass er ein «Menschenfischer» werde.