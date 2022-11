Wer bei der Demokratischen Partei das Rennen macht, hängt vor allem von Joe Biden ab. Will er noch einmal antreten, ist er haushoher Favorit. In den vergangenen Monaten hat Biden oft mit einer Kandidatur geliebäugelt. Gleichzeitig muss man sich ernsthaft fragen, ob er noch die Kraft für eine weitere Amtszeit mitbringt. Biden wird am Sonntag 80 Jahre alt.

Sollte sich Biden gegen eine Kandidatur entscheiden, dürften für die Demokratische Partei mehrere Namen infrage kommen. Für Marco Steenbergen, Politikprofessor und Experte für US-amerikanische Politik an der Universität Zürich, wäre Kamala Harris grundsätzlich «eine offensichtliche Wahl». Die amtierende Vizepräsidentin sei allerdings «eher unsichtbar» – auch während den vergangenen Zwischenwahlen.

Buttigieg und Klobuchar könnten in die Bresche springen

Bei den derzeitigen Kabinettsmitgliedern hätte gemäss Steenbergen Pete Buttigieg eine «realistische Chance». Der derzeitige Verkehrsminister wollte bereits 2020 Präsident werden und konnte damals anfänglich Erfolge erzielen. Seine Kandidatur zog er allerdings zurück und unterstützte von da an Joe Biden.

Auch im Senat gebe es interessante Leute, führt Steenbergen aus. Beispielsweise Cory Booker aus dem Bundesstaat New Jersey oder Amy Klobuchar aus Minnesota. Wie Buttigieg wollte auch Klobuchar 2020 ins Oval Office. «Als amtierende Senatorin hat sie einen hohen Bekanntheitsgrad», sagt Steenbergen. Wie Buttigieg kommt auch sie aus dem mittleren Westen, «einem wichtigen Schlachtfeld für Demokraten mit mehreren Swing States wie Wisconsin, Michigan, Minnesota und Ohio». Falls Biden nicht kandidieren sollte, könnte Klobuchar «ein wichtiger Faktor sein», führt Steenbergen aus.