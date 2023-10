Nach massiven Raketenangriffen vom Gazastreifen auf Israel hat die radikal-islamische Hamas eine Militäroperation gegen Israel erklärt. Premierminister Benjamin Netanjahu sagte zur Bevölkerung, Israel sei im Krieg. Auslandredaktorin Susanne Brunner, die regelmässig aus und über Israel berichtet, schätzt die Lage ein.

Susanne Brunner Leiterin Auslandredaktion Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Susanne Brunner war für SRF zwischen 2018 und 2022 als Korrespondentin im Nahen Osten tätig. Sie wuchs in Kanada, Schottland, Deutschland und in der Schweiz auf. In Ottawa studierte sie Journalismus. Bei Radio SRF war sie zuerst Redaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 3. Dann ging sie als Korrespondentin nach San Francisco und war nach ihrer Rückkehr Korrespondentin in der Westschweiz. Sie moderierte auch das «Tagesgespräch» von Radio SRF 1. Zudem hat Susanne Brunner bei «10vor10» Fernseherfahrung gesammelt. Seit September 2022 ist sie Leiterin der Auslandredaktion von Radio SRF.

Wie ist die Lage in Israel?

Der israelische Geheimdienst und die Sicherheitskräfte scheinen vollkommen überrascht worden zu sein von der Kriegserklärung der radikal-islamischen Hamas. Einerseits von der Menge der Raketen – laut israelischer Armee haben Militante 2500 Raketen nach Israel abgefeuert. Andererseits gelang es mehreren Militanten, nach Israel zu gelangen. Die israelische Polizei spricht von rund 60 Militanten, welche die Grenze durchbrochen hätten und mit Gleitschirmen hinüber geflogen seien. Einwohnerinnen und Einwohner von mindestens einer grenznahen Kibbuz-Siedlung berichten von Hamas-Einheiten, die in Häuser eingedrungen seien, die Polizei von Konfrontationen mit militanten Palästinensern.

Wie steht es um die israelische Armee?

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat von einem «grossen Fehler» der Hamas gesprochen und Reserveeinheiten einberufen. Doch in Israel protestieren seit Monaten Hunderttausende Menschen gegen die Regierung von Premier Benjamin Netanjahu. Einige Tausend Reservesoldaten und -soldatinnen haben gedroht, nicht mehr Dienst leisten zu wollen. Beobachter sagten deshalb auch, das könnte die israelische Armee schwächen.

Legende: Die radikal-islamische Hamas hat Israel mit Tausenden Raketen angegriffen. Auch Aschkelon im Südbezirk Israels wurde getroffen (Bild vom 7. Oktober). REUTERS/Amir Cohen

Könnten die Proteste die Armee schwächen?

Der Überraschungsangriff der Militanten in Gaza, dem sich offenbar andere palästinensische Gruppierungen anschliessen, kommt auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg, bei dem Israel von einem Angriff arabischer Staaten überrascht wurde. Das ist tief in der israelischen Seele verankert. Dementsprechend haben protestierende Reservisten bereits angekündigt, sie würden zu ihren Einheiten zurückkehren, und fordern andere auf, es ihnen gleichzutun. Die Samstagabend-Proteste sind zum ersten Mal in 40 Wochen abgesagt worden.

Warum greifen die Hamas genau jetzt an?

Eine solche Eskalation zeichnet sich seit Monaten ab. Die rechtsradikale, ultra-religiöse Regierungskoalition unter Premier Benjamin Netanjahu hat in den besetzten Palästinensergebieten den Siedlungsausbau massiv vorangetrieben – auf Land, das nach internationalem Recht zu einem künftigen Palästinenserstaat gehören soll. Mit diesem Siedlungsausbau ist auch die Gewalt massiv eskaliert, vor allem im besetzten Westjordanland.

Wieso eskaliert die Gewalt im Nahen Osten?

Jüdische Siedler greifen regelmässig die palästinensische Bevölkerung an, stecken ihre Häuser und Autos in Brand. Die israelischen Sicherheitskräfte haben in letzter Zeit mehrmals palästinensische Flüchtlingslager bombardiert, um Terrorzellen auszumerzen. Diese Zellen gibt es: Immer mehr junge Männer schliessen sich mangels Arbeit und Perspektive militanten Gruppierungen an, verüben Anschläge gegen Siedler und selbst innerhalb Israels. Beide Seiten – Israelis und Palästinenser – sehen angesichts des vor Jahrzehnten zusammengebrochenen Friedensprozesses – überhaupt keine Perspektive für Dialog. Die Folge ist die sinnlose Eskalation der gegenseitigen Gewalt.