Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat vor einem US-Kongress-Ausschuss ausgesagt, dass Jeffrey Epstein ihn unter Druck gesetzt habe.

Epstein habe versucht, Gates mit Informationen über dessen Untreue unter Druck zu setzen, um ihn zur Zusammenarbeit zu zwingen.

Wörtlich sagte der Microsoft-Gründer vor einem Ausschuss des US-Kongresses, dabei sei es um aussereheliche Affären gegangen: «Epstein versuchte, Informationen über meine Untreue – zusätzlich zu vielen Lügen, die er darüber legte – zu nutzen, um mich unter Druck zu setzen, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.»

Epstein-Akten: Auch Gates im Fokus der Ermittlungen Box aufklappen Box zuklappen Legende: House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS Vom Justizministerium nach langem Zögern freigegebene, interne Dokumente offenbarten Epsteins Verbindungen zu zahlreichen Prominenten, darunter auch US-Präsident Donald Trump. In den Akten waren auch Bilder von Gates enthalten, auf denen er mit Frauen posiert, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden. Gates hatte in der Vergangenheit erklärt, die Beziehung zu Epstein habe sich auf Gespräche über philanthropische Themen beschränkt.

Aus kürzlich veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass sich Gates und Epstein nach dessen erster Haftstrafe im Jahr 2008 mehrfach trafen. Gates betonte, er habe das Ausmass von Epsteins Verbrechen damals nicht vollständig begriffen und nie kriminelles Verhalten bei Epstein beobachtet.

Legende: Gates äusserte sich vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses zu seinen Epstein-Verbindungen. Das Gremium untersucht den Umgang des US-Justizministeriums mit den Ermittlungen gegen Epstein und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell. EPA/JIM LO SCALZO

Epstein bekannte sich 2008 in Florida wegen schwerer Prostitutionsvergehen schuldig und verbrachte 13 Monate im Gefängnis. 2019 wurde er wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt und starb noch im selben Jahr in Untersuchungshaft. Offiziellen Angaben zufolge beging er Suizid.