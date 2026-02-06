Bei einem Bombenanschlag auf eine schiitische Moschee am Stadtrand der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind mindestens 15 Menschen getötet worden.

Nach Angaben von Rettungskräften und Augenzeugen wurden zudem knapp 50 Personen verletzt, einige davon lebensgefährlich.

Die Explosion ereignete sich während des Freitagsgebets. Bisher hat sich keine Gruppe zu der Tat bekannt.

Die Behörden vermuten jedoch militante Gruppen, wie die pakistanischen Taliban (TTP) oder den regionalen Ableger des Islamischen Staates (IS), hinter dem Angriff. Beide Gruppen verüben regelmässig Anschläge auf die schiitische Minderheit im Land.

Zunehmende Gewalt im Land

In den letzten Monaten verzeichnete Pakistan eine Welle der Gewalt, die vor allem separatistischen Gruppen aus Belutschistan sowie der TTP zugeschrieben wird. Erst vor einer Woche tötete die belutschische Befreiungsarmee (BLA) bei koordinierten Angriffen etwa 50 Menschen. Das Militär gab daraufhin an, über 200 Militante getötet zu haben.

Legende: Beim jüngsten Bombenanschlag vom 6. Februar 2026 wurden mindestens 15 Menschen getötet und 50 weitere verletzt, viele von ihnen schwer. keystone/Sohail Shahzad

Bereits im November forderte ein Selbstmordattentat vor einem Gericht in Islamabad 12 Todesopfer.

Anschlag während Staatsbesuch

Die jüngste Explosion der Bomben erfolgte zeitgleich mit einem Staatsbesuch des usbekischen Präsidenten Schavkat Mirsijojew. Zum Zeitpunkt der Explosion nahm dieser an einer Veranstaltung mit Premierminister Shehbaz Sharif teil, die jedoch mehrere Kilometer vom Tatort entfernt stattfand.

Präsident Asif Ali Zardari und Premierminister Sharif verurteilten die Tat in offiziellen Erklärungen und ordneten eine umfassende Untersuchung an.