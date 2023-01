Im Februar 2022 erreichte die Ausdehnung des Meereises um die Antarktis den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Das jährliche Minimum wird in der Antarktis typischerweise im Februar oder Anfang März erreicht. Noch ist nicht klar, ob das Meereis 2023 erneut ein Rekordtief erreichen wird.

Anders als in der Arktis um den Nordpol ist aufgrund der starken jährlichen Schwankungen in der Ausdehnung des antarktischen Meereises kein klarer Trend sichtbar. In diese Sinne wird auch nicht jeder Eisberg-Abbruch mit der Erderwärmung in Zusammenhang gebracht.