Das ist passiert: Wenige Stunden nach seinem Amtsantritt Anfang Mai hatte der neue deutsche Innenminister Alexander Dobrindt angekündigt, das Regime an Deutschlands Grenzen zu verschärfen, ohne sich um das europäische Dublin-Verfahren zu kümmern. Das sei rechtswidrig, urteilte gestern das Berliner Verwaltungsgericht. Asylsuchende dürfen bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet nicht zurückgewiesen werden.

Dublin-Verfahren Box aufklappen Box zuklappen Wenn eine Person aus einem Drittstaat, also aus einem Staat ausserhalb der EU, der Schweiz, Norwegen und Island, kommt und dort ein Asylgesuch stellt, schreibt das Verfahren vor, dass zuerst geprüft werden muss, welcher Dublin-Staat für die Behandlung des Asylgesuchs zuständig ist. In der Regel ist dies das europäische Land, in das die Betroffenen als erstes eingereist sind. Das Dublin-Verfahren ist ein Bestandteil des gemeinsamen europäischen Asylsystems.

Der Fall: Konkret ging es um zwei Männer und eine Frau aus Somalia, die mit dem Zug aus Polen nach Deutschland reisten. Am 9. Mai wurden sie am Bahnhof Frankfurt (im Bundesland Brandenburg) durch die Bundespolizei kontrolliert. Nachdem sie ein Asylgesuch geäussert hatten, wurden sie noch am selben Tag nach Polen zurückgewiesen. Die Bundespolizei begründete die Zurückweisung laut Gericht mit der Einreise aus einem sicheren Drittstaat. Dagegen wehrten sich die Betroffenen per Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht. Welches Land letztlich für den Antrag zuständig sei, müsse in Deutschland nach dem sogenannten Dublin-Verfahren ermittelt werden, sagt das Gericht. Die Beschlüsse sind unanfechtbar. Das ist im deutschen Asylgesetz so festgeschrieben.

Das sagt Alexander Dobrindt: Trotz des Gerichtsurteils hält Innenminister Dobrindt an seinem Migrationskurs fest und will Asylbewerber weiter abweisen. Das Verwaltungsgericht Berlin habe sich in seinem Eil-Urteil auf einen Einzelfall bezogen, sagte der CSU-Politiker am Montagabend in Berlin. Man strebe daher ein weiteres Gerichtsverfahren an. Das Gericht habe ausführlichere Begründungen für die Zurückweisungen verlangt. Diese werde man liefern.

Legende: «Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest», sagt Innenminister Dobrindt nach dem Gerichtsentscheid. REUTERS/Liesa Johannssen

Das sagt die Koalitionspartnerin SPD: Der Innenexperte Sebastian Fiedler vom Koalitionspartner SPD erklärte, man werde mit Dobrindt sprechen, wie die Vereinbarungen des Koalitionsvertrages umgesetzt werden könnten. «Die Erlasslage des Ministeriums und die Verfügungen des Präsidenten der Bundespolizei müssen zweifelsfrei mit Europarecht, deutschem Recht und unserem Anspruch, Schutzsuchenden zu helfen, vereinbar sein.» Im Koalitionsvertrag heisst es, dass Zurückweisungen auch von Asylbewerbern «in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn» vorgenommen würden. Was dies genau heisst, wurde jedoch nicht definiert.

Nachbarn über Dobrindts Migrationspolitik empört: Dobrindts Entscheid Anfang Mai, umzusetzen, was die Unionsparteien CDU und CSU im Wahlkampf angekündigt hatten, hatte vom ersten Moment an für Aufregung gesorgt. Nachbar Polen war verstimmt, Österreich wollte das nicht dulden und auch aus der Schweiz kam Kritik.

«Niederlage» für Dobrindt: Das Urteil sei eine Niederlage für Dobrindt und auch für Bundeskanzler Friedrich Merz, sagt Auslandredaktorin Veronika Meier. Die deutsche Regierung sei zu weit gegangen und müsse ihre umstrittene Migrationspraxis nach diesem Entscheid vorerst einstellen. Ohne eingehende Prüfung des Asylgesuches können Migrantinnen und Migranten also nicht mehr abgewiesen werden. Allerdings – das sagt das Gericht auch – kann das Dublin-Verfahren auch an der Grenze oder in grenznahen Bereichen stattfinden, solange es auf eigenem Staatsgebiet ist.