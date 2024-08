Per E-Mail teilen

Die zwei Kühltürme des abgeschalteten Atomkraftwerks Grafenrheinfeld in Bayern sind gesprengt worden.

Seit 2018 wird das Atomkraftwerk zurückgebaut.

Nach einer kontrollierten Sprengung sind um 19:55 Uhr zunächst der eine Kühlturm und dann 15 Sekunden später der andere eingestürzt. 2015 wurde das Atomkraftwerk in Grafenrheinfeld abgeschaltet. Drei Jahre später ist mit dem Rückbau begonnen worden und mit der Sprengung sollte nun ein sichtbares Zeichen für den Rückbau gesetzt werden, wie die Betreiberin Preussenelektra mitteilte. Eigentlich hätten die Türme erst in zehn Jahren gesprengt werden sollen.

Legende: Das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld wurde 1981 in Betrieb genommen. Keystone/Karl-Josef Hildenbrand

Die Sprengung verzögerte sich am Freitagabend noch leicht. Ein Mann drang in den Sperrbereich des Kraftwerks ein, kletterte auf einen Strommast und kettete sich an. Mit seiner Protestaktion hat er dafür gesorgt, dass die Kühltürme noch rund 90 Minuten länger als angedacht gestanden sind. Durch die Sprengung sind nach Angaben der Betreiberin rund 55'000 Tonnen Bauschutt entstanden. Dieser soll jetzt genutzt werden, um das Becken unterhalb von einem der gesprengten Kühltürme zu füllen.

Legende: Die Kühltürme waren jeweils 143 Meter hoch. Keystone/Karl-Josef Hildenbrand

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren schrittweise aus der Atomenergie zurückgezogen. Eigentlich hätte der komplette Atomausstieg zu Beginn des Jahres 2023 erfolgen sollen. Wegen befürchteter Stromengpässe aufgrund des russischen Angriffskriegs wurde dieser aber auf den April 2023 verschoben. Zu diesem Zeitpunkt gingen dann die letzten drei Atomkraftwerke Deutschlands vom Netz.