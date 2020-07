Der Bezirk, oder auch die Bezirkshauptmannschaft, ist in Österreich eine Landesbehörde, die ausserhalb der Statutarstädte die Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörde wahrnimmt. Während die Länder den Kantonen in der Schweiz gleichen, sind Bezirke verwalterische Zusammenschlüsse von einzelnen Gemeinden. Es gibt in Österreich 79 solcher Bezirke. Umfasst ein Bezirk bloss eine einzige Stadt, spricht man nicht von Bezirk, sondern von Statuarstädten. Davon gibt es in Österreich 15. Eine davon ist die Hauptstadt Wien.