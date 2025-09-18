Der Fernsehsender ABC stellt die Ausstrahlung der US-Talkshow des prominenten Moderators Jimmy Kimmel vorerst ein.

Grund sind Äusserungen Kimmels zur Ermordung des rechtskonservativen Aktivisten und Trump-Vertrauten Charlie Kirk.

Die Sendung mit Jimmy Kimmel werde «in absehbarer Zukunft» nicht mehr ausgestrahlt, teilte ABC mit. Der Schritt wurde mit Kimmels Äusserungen über den getöteten Vertrauten von Präsident Donald Trump begründet. Welche Äusserungen genau Grund für den Entscheid sind, blieb offen.

Legende: Der Sender ABC strahlt die Talkshow mit Jimmy Kimmel vorerst nicht mehr aus. Keystone/Chris Pizzello (Archiv)

Kimmel hatte in seiner Show am Montag gesagt, das Lager von Donald Trumps MAGA-Bewegung versuche, aus der Ermordung von Charlie Kirk politisch Kapital zu schlagen. «Herr Kimmels Kommentare zum Tod von Herrn Kirk sind in einer kritischen Phase unseres nationalen politischen Diskurses beleidigend und unsensibel», wie die Produktionsfirma der Sendung mitteilte.

Nach der Ermordung von Kirk hat die US-Regierung angekündigt, gegen Kommentatoren vorzugehen, die sich nach ihrer Meinung nicht angemessen zu Kirks Tod äussern.

Trump: «Glückwunsch an ABC»

Der US-Sender CBS hatte im Juli die Late-Night-Show von Stephen Colbert abgesetzt. Seine Satiresendung hatte Präsident Trump und dessen Regierung mehrfach scharf kritisiert. CBS begründete die Absetzung der Show mit «rein finanziellen Entscheidungen».

Trump äusserte sich erfreut über die Absetzung. «Tolle Neuigkeiten für Amerika», kommentierte er die Personalie auf seiner Plattform Truth Social. «Glückwunsch an ABC, dass sie endlich den Mut hatten, das zu tun, was getan werden musste.»

Der Präsident nahm zudem die verbliebenen Comedians Jimmy Fallon und Seth Meyers ins Visier, die er «zwei totale Versager» nannte. Der Sender NBC müsse nun folgen und ihre Shows ebenfalls absetzen. Trumps formulierte es als klare Aufforderung: «Tu es, NBC!!!»