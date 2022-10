ZDF-Korrespondent Jörg Brase: Ich denke, dass die Personen, die direkt von den Sanktionen betroffen sind, das schon ärgern wird. Denn viele haben ihr Vermögen im Ausland geparkt oder reisen regelmässig dorthin. Das können sie nun nicht mehr tun. Aber dass das Regime einlenken oder in Gefahr geraten könnte, glaube ich nicht. Denn die iranische Staatsführung hat gelernt, in den vergangenen Jahren unter harten Sanktionsmassnahmen der USA, zu überleben, Handel zu treiben und das Land sogar zu entwickeln. Ich denke, vor allem ist damit ein Symbol gemeint, in Richtung der Demonstrierenden, denen der Rücken gestärkt werden soll. Denn viele hatten sich darüber beklagt, dass die Europäer die Demonstrantinnen und Demonstranten nicht unterstützen, nur reden, aber nicht handeln.

Was heisst das fürs Regime? Ist die Regierung angeschlagen?

Ich denke, dass die iranische Regierung unter Druck steht. Auch die Ankündigung von Präsident Raisi, dass man kulturelle Strukturen überdenken will, dass man Gesetze überprüfen, in den Dialog treten, sich Kritik anhören und darauf reagieren will, ist ein Zeichen, dass die Regierung durchaus unter Druck steht – auch aus den eigenen Reihen, wo das Vorgehen der Sicherheitsbehörden nicht unumstritten ist. Es gibt Kritik auch aus dem Parlament heraus. Es gibt Bestrebungen, bestimmte Regelungen zu überarbeiten. Ich denke, da ist eine Bewegung entstanden, die Veränderungen bewirken kann. Auch wenn das Regime nicht kurz vor dem Sturz steht – es sind Entwicklungen angestossen worden, die wahrscheinlich unumkehrbar sind.