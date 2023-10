Legende: Keystone/Phil Nijhuis

«Zu Beginn der Proteste im letzten Jahr waren bloss einige Dutzend Menschen dabei», sagt der in den Niederlanden lebende freie Journalist Thomas Verfuss. Es habe sich vor allem um junge Menschen gehandelt, die sich bloss neben die Stadtautobahn in Den Haag stellten. Als dann Ende Jahr die sogenannten Rädelsführer im Auftrag des Bürgermeisters präventiv verhaftet wurden, veränderte sich der Charakter des Protests. Fortan ging es auch um Bürgerrechte. Zudem fand der Protest nun meist auf der Fahrbahn selber statt, die Strasse wurde also blockiert. Ausserdem kam es immer wieder zu Solidaritätsdemonstrationen, so Verfuss. «Daran nahmen Schauspielerinnen, Anwälte oder Politiker teil – und es kamen Grosseltern mit ihren Enkelkindern.» Kurz: Der Druck auf die Politik wurde immer grösser – mit den bekannten Folgen.