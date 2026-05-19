Die amerikanische Tennislegende Billie Jean King hat mit 82 Jahren ihren Bachelor in Geschichte abgeschlossen.

65 Jahre, nachdem sie ihre erste Vorlesung besucht hat.

King ist die ehemals beste Tennisspielerin der Welt.

Am Montag stand King zusammen mit rund 6000 Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2026 auf der Bühne. Danach sagte sie: «Es ist nie zu spät. Egal, wie alt man ist oder welche Fähigkeiten man mitbringt: Wenn man etwas wirklich will, soll man es versuchen.»

1964 verliess King die Universität, um sich ganz aufs Tennis zu konzentrieren. Wenige Jahre später führte sie die Weltrangliste an. Sie gewann 39 Grand-Slam-Titel, erhielt die Presidential Medal of Freedom und die Congressional Medal of Honor.

Gleichzeitig prägte sie den Frauen-Tenniszirkus entscheidend mit: Sie half, die Profi-Tour für Frauen aufzubauen, kämpfte für höhere Preisgelder und mehr Chancen für Frauen.

Legende: «Ich mag es, Dinge abzuschliessen», sagte King. «Es fühlt sich an wie ein Handshake am Netz nach einem Match.» Reuters/Jae C. Hong

Für die heutige California State University in Los Angeles entschied sie sich damals wegen des Trainers Scotty Deeds. Er trainierte Männer und Frauen gemeinsam. Genau dieses Mass an Konkurrenz, sagte er ihr damals, brauche sie, um erfolgreich zu sein.