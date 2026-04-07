Der südkoreanische Geheimdienst ist sich sicher. Doch es gibt auch Zweifel an den Informationen.

Darum geht es: Der südkoreanische Geheimdienst NIS hält die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für dessen dereinstige Nachfolgerin an der Spitze des Staates. Diese Einschätzung erfolge aufgrund von Geheimdienstinformationen, sagte NIS-Direktor Lee Jongs Seok während eines parlamentarischen Briefings. Allerdings ist Kim erst 42 Jahre alt – allzu rasch wird die Nachfolgefrage in Nordkorea deshalb kaum aktuell werden.

Wenig gesicherte Angaben: Kims Tochter war erstmals im Jahr 2022 auf Fotos der Staatsmedien zu sehen. Seither hat sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen begleitet, darunter bei mehreren Raketentests sowie bei einem Staatsbesuch in China. Offiziell ist bislang jedoch nur wenig über sie bekannt. Weder ihr Alter noch ihr Name wurden offiziell von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt.

Weiss Dennis Rodman mehr? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Rodman mit Kim Jong-un Anfang 2014. reuters Der ehemalige US-Basketballprofi Dennis Rodman hat den Diktator Kim Jong-un mehrmals persönlich in Nordkorea getroffen. Seinen Angaben zufolge soll die Tochter mit Vornamen «Ju Ae» heissen. Ihr Alter wird auf 13 oder 14 Jahre geschätzt.

Fahrt auf dem Panzer: Zuletzt trat Kims Tochter immer wieder bei Besuchen der Armee auf. So gibt es Fotos von Mitte März, auf denen sie an der Seite ihres Vaters auf einem Panzer zu sehen ist. Laut dem südkoreanischen NIS sollen diese Auftritte bei den Nordkoreanern mögliche Zweifel an einer weiblichen Führungsfigur zerstreuen. Bislang wurde das patriarchal geprägte Nordkorea ausschliesslich von Männern regiert: von Staatsgründer Kim Il-sung, seinem Sohn Kim Jong-il sowie derzeit vom Enkel Kim Jong-un.

Legende: Nordkoreas Diktator trat in letzter Zeit wiederholt mit seiner Tochter auf. Was genau das bedeutet, darüber sind sich nicht alle Beobachter einig. Reuters

Gerüchte um weitere Kinder: Die Einschätzung des NIS über die politische Nachfolge Kims ist umstritten. Einige Experten gehen davon aus, dass Kim neben seiner Tochter möglicherweise weitere Kinder hat. Darunter könnte auch ein Sohn sein, der zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit präsentiert werden könnte. Immerhin: «In den staatlich kontrollierten Medien Nordkoreas wird die Tochter jeweils als ‹meistgeliebtes Kind von Kim Jong-un› bezeichnet», sagt SRF-Ostasienkorrespondent Samuel Emch.

Legende: Kim Jong-un besucht im Februar mit seiner Tochter eine Einweihungsfeier eines Wohnkomplexes in Pjöngjang. Reuters

Es geht um die Macht: Die Inszenierung der Tochter sende vor allem zwei Signale aus, sagt Korrespondent Emch. Das Wichtigste sei, zu zeigen, dass die vierte Generation der Kim-Dynastie bereits in den Startlöchern ist. «Wer genau Kim beerben wird, ist dabei zweitrangig.» Und dass die Tochter bei Armeebesuchen dabei sei, solle zeigen, dass Kim die volle Macht über das Militär habe. Denn: «Im sehr undurchsichtigen System Nordkorea geht man davon aus, dass die Macht des Diktators am ehesten vom Militär infrage gestellt werden könnte», so Emch.