Bei den Teotihuacán-Pyramiden, einer beliebten Touristenattraktion in Mexiko, hat ein bewaffneter Mann auf Menschen geschossen.

Eine Touristin ist getötet worden, mehrere weitere Personen wurden verletzt.

Der Schütze habe sich anschliessend das Leben genommen.

Bei den Schüssen in der bedeutenden mexikanischen Ruinenstadt Teotihuacán ist eine kanadische Frau ums Leben gekommen. Ein bewaffneter Mann soll aus noch ungeklärten Gründen das Feuer eröffnet und sich anschliessend selbst erschossen haben, wie die mexikanischen Sicherheitsbehörden mitteilten.

Mindestens 13 weitere ausländische Besucherinnen und Besucher, darunter ein Sechsjähriger, wurden demnach zudem verletzt und in Spitäler gebracht. Acht von ihnen seien noch immer im Spital.

Legende: Polizisten stehen auf den Teotihuacán-Pyramiden, nachdem ein Bewaffneter das Feuer eröffnet hatte. Keystone / Eduardo Verdugo

«Was heute in Teotihuacán geschehen ist, schmerzt uns zutiefst», schrieb Präsidentin Claudia Sheinbaum auf der Plattform X. Sie drückte den Betroffenen und ihren Familien ihre Solidarität aus. Die mexikanische Regierung stehe in Kontakt mit der kanadischen Botschaft.

Teotihuacán ist eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten in Mexiko. Auf dem Gelände vor den Toren von Mexiko-Stadt sind neben der Sonnen- auch die Mondpyramide sowie der Tempel der gefiederten Schlange zu sehen. Auf einem Video auf der Plattform X war zu sehen, wie der Bewaffnete von der Mondpyramide aus Schüsse abgab.

Legende: Auf der Mondpyramide soll der Schütze das Feuer eröffnet haben. IMAGO / Anadolu Agency

Der sehr ungewöhnliche Vorfall in der sonst friedlichen Ruinenstadt ereignete sich im Vorfeld der WM, die Mexiko, Kanada und die USA im Sommer gemeinsam austragen. Zur Blütezeit im 5. und 6. Jahrhundert war Teotihuacán die wichtigste Metropole Mesoamerikas und eine der grössten Städte der Welt. Die Anlage wurde 1987 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt und zählt zu den wichtigsten Touristenattraktionen Mexikos.