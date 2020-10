Die Schweizer Quarantäneliste ist stark geschrumpft: Der Bundesrat stuft nur noch vier Staaten sowie drei Gebiete in Frankreich als Regionen mit erhöhtem Coronavirus-Ansteckungsrisiko ein. Kann man aus der Schweiz also wieder sorglos andere Länder bereisen? Dieser Schluss greift zu kurz.

Zwar müssen Reiserückkehrer nicht mehr in Quarantäne, an mehreren bei der Schweizer Wohnbevölkerung besonders beliebten Ferienzielen gibt es jedoch Einschränkungen. Folgende Karte zeigt eine Auswahl an Ländern, in denen es keine oder kaum Beschränkungen gibt, sowie Staaten, in die vorerst keine Reisen möglich sind.