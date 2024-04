Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Homosexuelle können in Irak künftig bis zu 15 Jahre ins Gefängnis geschickt werden.

Das Parlament des Landes hat ein Gesetz verabschiedet, das gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Strafe stellt.

Die USA kritisieren den Parlamentsentscheid in Irak: Das Gesetz gefährde die Menschenrechte.

«Dieses neue Gesetz bedroht diejenigen, die in der irakischen Gesellschaft am meisten gefährdet sind. Es kann dazu verwendet werden, die freie Meinungsäusserung zu unterdrücken und die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen im gesamten Land einzuschränken», heisst es in einer Erklärung des US-Aussenministeriums.

Menschenrechtsaktivisten nannten das Gesetz den jüngsten Angriff auf die LGBT-Gemeinschaft in Irak.

Legende: Am 15. April 2024 traf sich der irakische Premierminister Mohammed Shia al-Sudani mit US-Aussenminister Antony Blinken in Washington. Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS

Eine ursprüngliche Version der Vorlage sah auch die Todesstrafe vor. Das neue Gesetz soll die religiösen Werte im muslimisch geprägten Land wahren, so die Begründung. Die vorgesehene Mindeststrafe für Homosexualität beträgt zehn Jahre Gefängnis.