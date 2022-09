Die für Ureinwohner zuständige brasilianische Behörde Funai erklärte, der «Indigene Tanaru» – auch bekannt als «Indigener des Lochs» – sei tot im Stammesgebiet der Tanaru im westlichen Bundesstaat Rondônia gefunden worden. Er lag demnach in seiner Hängematte in seiner Hütte.

Den Behörden zufolge gab es keine Anzeichen für «Gewalt oder Kampf». Auch habe es keine Hinweise auf die Anwesenheit eines anderen Menschen gegeben. «Alles weist auf eine natürliche Todesursache hin», erklärte die Funai. Medienberichten zufolge war der Leichnam mit Papageien-Federn bedeckt – was einem Experten zufolge darauf hindeuten könnte, dass der indigene Mann wusste, dass er sterben würde.

Der Mann hatte nach Angaben der Funai seit rund 26 Jahren allein im Regenwald gelebt und jeden Kontakt zur Aussenwelt gemieden. Seinen Spitznamen «Indigener des Lochs» trug er, weil er in seinen Hütten stets auch ein tiefes Loch grub. Sein echter Name war unbekannt.