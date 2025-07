Einschätzungen von SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann: «Bei Trumps neusten Zöllen kann man nur bedingt von einer handelspolitischen oder wirtschaftlichen Logik sprechen. Aber es sind klare Muster zu erkennen: Bei Südkorea gibt es einen Deal, welcher 15 Prozent Zölle auf die meisten Importe aus Südkorea in die USA beinhaltet, beispielsweise auf Autos. Das ist der gleiche Zolltarif, den die EU von Trump bekommen hat, und der gleiche Satz wie für Japan. In all diesen Fällen verbucht Trump diese Deals bei sich zu Hause, also innenpolitisch, als grossen Erfolg. Auch, weil diese Deals mit umfangreichen Investitionen der Handelspartner in den USA verbunden sind. Das Paket gegen Brasilien ist offenbar primär politisch motiviert. Man kann von einer Strafmassnahme Trumps sprechen wegen des Prozesses gegen Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, einem Freund Trumps.

In Bezug auf die Schweiz heisst es weiterhin: Warten. Die Chance besteht, dass wir – ähnlich wie die EU, Japan, und Südkorea – grünes Licht bekommen von Donald Trump. Es heisst, dass die Einigung auf seinem Tisch liege. Gutgeheissen hat Trump den Deal noch nicht, aber wir haben ja noch ungefähr einen Tag Zeit.»