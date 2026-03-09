Ein Meteorit ist am Sonntagabend in die Erdatmosphäre eingetreten.

Teile des Himmelskörpers schlugen in Südwestdeutschland ein und beschädigten Häuser.

Laut lokaler Polizei bestehe keine Gefahr mehr.

Die Teile des Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in mehreren Teilen des südwestdeutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz angerichtet. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Legende: KEYSTONE/DPA/Thomas Frey

Die Schäden wurden im Hunsrück, in der Eifel und in Koblenz gemeldet. «Heute Abend, gegen 19 Uhr, ist im Stadtteil Güls von Koblenz ein brennender Himmelskörper auf das Dach eines Hauses gefallen. Es wurde niemand verletzt», teilte die Polizei Koblenz mit. «Nach den uns vorliegenden Informationen besteht keine Gefahr mehr», fügte die Polizei hinzu.

Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Sonntagabend in Atem.

In den sozialen Medien meldeten sich Augenzeugen unter anderem aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.