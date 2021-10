SRF-Frankreich-Korrespondent Daniel Voll sieht den Grund für die Zuspitzung im schwelenden Fischereistreit darin, dass Frankreich Druck auf Grossbritannien aufsetzen will. So beklagt Paris, dass französischen Fischern wesentlich weniger Lizenzen verteilt würden als im Brexit-Vertrag vereinbart worden ist. «Und für die französischen Fischer sind diese Lizenzen existenziell», sagt Voll. Die französische Fischereiflotte sei weitgehend kleingewerblich organisiert. Mit den kleinen und nicht hochseetüchtigen Booten sind die Fischer darauf angewiesen, dass sie relativ nahe an ihrem Heimathafen fischen können – also auch in britischen Gewässern im Ärmelkanal.



Dass die Wellen bei dem Thema so hoch gehen, hat laut Korrespondent Voll eher emotionale als wirtschaftliche Gründe. Der Anteil der Fischerei am französischen Bruttoinlandsprodukt liege im kleinen einstelligen Prozentbereich. «Innenpolitisch ist das Thema aber emotional aufgeladen – zum Beispiel auch, weil Fisch im französischen Speiseplan eine wichtige Rolle spielt und Frankreich längst nicht so viel produzieren kann wie verzehrt wird.» Wenn nun die französischen Fischer darauf pochen, dass sie mehr Fisch für den heimischen Markt aus dem Ärmelkanal holen wollen, finden sie damit also auch in der Politik Gehör.