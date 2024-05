Vorwurf der USA: Russland soll Chemiewaffen in Ukraine einsetzen

Das Ende des Ost-West-Konflikts machte den Weg frei für die Chemiewaffenkonvention. Nach der Verabschiedung am 3. September 1992 wurde sie 1993 unterzeichnet und trat am 29. April 1997 in Kraft. Ihr vollständiger Name lautet «Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen», kurz das Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ). Inzwischen haben das CWÜ über 190 Staaten ratifiziert.

Das Abkommen verbietet den Einsatz, die Herstellung, den Besitz und die Weitergabe von Chemiewaffen und verlangt die Vernichtung bestehender Arsenale. Anders als bei der Biowaffenkonvention wurde eine Organisation eingesetzt, die die Umsetzung der Konvention kontrolliert: die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW). Die Organisation mit Sitz in Den Haag erhielt 2013 den Friedensnobelpreis. (Bundeszentrale für politische Bildung).