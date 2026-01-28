ICE soll an den Olympischen Spielen für Sicherheit sorgen

Beamte der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE sollen im Auftrag der US-Regierung bei den Olympischen Winterspielen in Mailand bei der Sicherheit vor Ort mitwirken.

Dies berichteten die Nachrichtenagenturen AP und AFP unter Berufung auf die US-Botschaft in Rom.

Die ICE-Beamten sollen demnach den Sicherheitsdienst des US-Aussenministeriums unterstützen und keine Einwanderungs­kontrollmassnahmen durchführen.

Nach derzeitigem Stand werden an der grossen Eröffnungsfeier der Winterspiele am 6. Februar US-Vizepräsident J.D. Vance und Aussenminister Marco Rubio teilnehmen.

Die Präsenz und Arbeit der ICE-Beamten soll sich auf deren Sicherheit beschränken. Bereits bei früheren Olympischen Spielen hätten Bundesbehörden die Sicherheit für US-Diplomaten unterstützt, meldete AP.

Rom relativiert Rolle der ICE-Beamten

Das Internationale Olympische Komitee teilte auf Anfrage mit, dass die Sicherheit bei den Olympischen Spielen in der Verantwortung der Behörden des Gastgeberlandes läge. Diese würden eng mit den teilnehmenden Delegationen zusammenarbeiten.

Legende: Wo immer hochrangige US-Vertreter hinreisen, ist ein Grossaufgebot von Sicherheitskräften zu erwarten. Hier J.D. Vance letztes Jahr in München. Keystone / LEAH MILLIS

Die Regierung in Rom versucht, die Rolle der ICE-Beamten bei den Spielen herunterzuspielen.

«Lassen Sie uns das klarstellen: Es ist nicht so, dass sie kommen, um auf der Strasse für öffentliche Ordnung zu sorgen. Sie kommen, um in den Einsatzzentralen mitzuarbeiten», zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa Aussenminister Antonio Tajani.

Mailänder Bürgermeister erzürnt

Der mögliche Einsatz von Beamten der Behörde sorgt im Gastgeberland der Winterspiele für Aufregung. Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, lehnt deren Präsenz ab.

«Als Bürgermeister von Mailand und als Italiener möchte ich auf keinen Fall, dass diese private Polizeitruppe nach Mailand kommt. Es handelt sich um eine Polizei, die völlig illegal agiert und tötet.»

Passend zum Thema ICE in Minneapolis Tödlicher Einsatz von ICE: Klage gegen US-Regierung

Die Behörde steht wegen umstrittener Einsätze in der Kritik. Anfang Januar war Renée Good durch Schüsse eines ICE-Beamten getötet worden. Am vergangenen Samstag war der Krankenpfleger Alex Pretti bei einem Einsatz von Border-Patrol-Bundesbeamten desselben Departements erschossen worden. Es gibt landesweit Proteste gegen die Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump und das Vorgehen der Einsatzkräfte.