US-Präsident Donald Trump ist nach seinem mehrtägigen Staatsbesuch in China wieder auf dem Rückweg in die USA.

Der Republikaner stieg auf dem Hauptstadtflughafen in Peking in die Air Force One und reckte zur Verabschiedung noch eine geballte Faust in die Luft.

Es war nach 2017 bereits der zweite Staatsbesuch Trumps in China. Nach seiner Ankunft am Mittwochabend (Ortszeit) kam er bis Freitag auch mehrfach zu Gesprächen mit Staatschef Xi Jinping zusammen.

Legende: Bye bye mit geballter Faust: Donald Trump besteigt die Air Force One in Peking. AP Photo/Mark Schiefelbein

«Fantastische Handelsdeals»

Nach US-Angaben sollen bei den Treffen Verabredungen in der Wirtschaft sowie im Flugzeug- und Agrarbereich getroffen worden sein. Konkrete Informationen zum Stand dieser Verabredungen gab es noch nicht. Trump sprach von «fantastischen Handelsdeals», ohne ins Detail zu gehen.

Die beiden grössten Volkswirtschaften tauschten sich auch über den Taiwan-Konflikt und den Iran-Krieg aus. China warnte Washington, sich zu sehr bei Taiwan einzumischen. Das Land erhebt einen Anspruch auf die unabhängige Insel.

Beim Iran-Krieg soll Peking nach Angaben Trumps ein nicht näher ausgeführtes Hilfsangebot unterbreitet haben. China erneuerte indes die Forderung nach einer dauerhaften Waffenruhe.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Der zweite Staatsbesuch von Trump als US-Präsident – 2017 war er schon einmal in China – war zum Auftakt von Komplimenten und imposanter Kulisse geprägt. Bildquelle: Keystone/MARK SCHIEFELBEIN. 1 / 12 Legende: Der zweite Staatsbesuch von Trump als US-Präsident – 2017 war er schon einmal in China – war zum Auftakt von Komplimenten und imposanter Kulisse geprägt. Keystone/MARK SCHIEFELBEIN

Bild 2 von 12. Xi empfing Trump mit militärischen Ehren an der Grossen Halle des Volkes im Herzen der chinesischen Hauptstadt. Bildquelle: Keystone/MARK SCHIEFELBEIN. 2 / 12 Legende: Xi empfing Trump mit militärischen Ehren an der Grossen Halle des Volkes im Herzen der chinesischen Hauptstadt. Keystone/MARK SCHIEFELBEIN

Bild 3 von 12. Der imposante Bau dient der Regierung traditionell als Empfangs- und Veranstaltungsort für politische Ereignisse. Bildquelle: Keystone/MAXIM SHEMETOV. 3 / 12 Legende: Der imposante Bau dient der Regierung traditionell als Empfangs- und Veranstaltungsort für politische Ereignisse. Keystone/MAXIM SHEMETOV

Bild 4 von 12. Beide schüttelten sich lange die Hand. Bildquelle: Keystone/MAXIM SHEMETOV. 4 / 12 Legende: Beide schüttelten sich lange die Hand. Keystone/MAXIM SHEMETOV

Bild 5 von 12. Trump applaudierte zudem Kindern, die hüpfend und jubelnd kleine US-Flaggen und Blumen in die Höhen streckten. Bildquelle: Keystone/MARK SCHIEFELBEIN. 5 / 12 Legende: Trump applaudierte zudem Kindern, die hüpfend und jubelnd kleine US-Flaggen und Blumen in die Höhen streckten. Keystone/MARK SCHIEFELBEIN

Bild 6 von 12. Der US-Präsident wurde von einer grossen Wirtschaftsdelegation begleitet, darunter Tech-Milliardär Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook. Bildquelle: Keystone/MAXIM SHEMETOV. 6 / 12 Legende: Der US-Präsident wurde von einer grossen Wirtschaftsdelegation begleitet, darunter Tech-Milliardär Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook. Keystone/MAXIM SHEMETOV

Bild 7 von 12. Gastgeber Xi sagte während den Gesprächen, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China grösser seien als die Differenzen. Bildquelle: Keystone/MAXIM SHEMETOV. 7 / 12 Legende: Gastgeber Xi sagte während den Gesprächen, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China grösser seien als die Differenzen. Keystone/MAXIM SHEMETOV

Bild 8 von 12. Schliesslich endete mit dem Staatsbankett am Abend (Ortszeit) der erste Tag von Trumps Peking-Besuch. Bildquelle: Keystone/. 8 / 12 Legende: Schliesslich endete mit dem Staatsbankett am Abend (Ortszeit) der erste Tag von Trumps Peking-Besuch. Keystone/

Bild 9 von 12. Am Freitag zeigte Xi dem amerikanischen Gast den Zhongnanhai-Park in Peking. Er dient der Kommunistischen Partei Chinas als Hauptquartier. Bildquelle: AP Photo/Mark Schiefelbein. 9 / 12 Legende: Am Freitag zeigte Xi dem amerikanischen Gast den Zhongnanhai-Park in Peking. Er dient der Kommunistischen Partei Chinas als Hauptquartier. AP Photo/Mark Schiefelbein

Bild 10 von 12. Trump verabschiedet sich am Freitagmittag von Xi und sprach von «fantastischen Handelsdeals». Bildquelle: Keystone/EVAN VUCCI. 10 / 12 Legende: Trump verabschiedet sich am Freitagmittag von Xi und sprach von «fantastischen Handelsdeals». Keystone/EVAN VUCCI

Bild 11 von 12. Grosser Bahnhof am Flughafen von Peking: Trump wird von China sehr freundschaftlich verabschiedet. Bildquelle: AP Photo/Mark Schiefelbein. 11 / 12 Legende: Grosser Bahnhof am Flughafen von Peking: Trump wird von China sehr freundschaftlich verabschiedet. AP Photo/Mark Schiefelbein

Bild 12 von 12. Zum Abschied reckt Trump seine rechte Faust in die Höhe. Bildquelle: AP Photo/Mark Schiefelbein. 12 / 12 Legende: Zum Abschied reckt Trump seine rechte Faust in die Höhe. AP Photo/Mark Schiefelbein Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nächstes Treffen in Washington

Wenn Xi Trumps Einladung für einen Gegenbesuch annimmt, wird es am 24. September ein Treffen im Weissen Haus in der US-Hauptstadt geben.