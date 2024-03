Inhalt

China in Afrika - Wie sich China in Uganda breit macht

Die USA bestrafen Uganda für sein neues Anti-Homosexuellen-Gesetz. Dagegen will China in Uganda die längste beheizte Ölpipeline der Welt bauen und in ganz Afrika noch einflussreicher werden. Doch statt von der amerikanisch-chinesischen Rivalität zu profitieren, steht sich Uganda selbst im Weg.