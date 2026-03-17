Eigentlich wollte US-Präsident Donald Trump Ende des Monats nach China reisen, um dort seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu treffen. Nun will er das Treffen um einen Monat verschieben, wegen des Iran-Krieges, wie Trump sagte. Auch Peking hat bestätigt, dass ein neuer Termin gesucht werde. SRF-China-Korrespondent Samuel Emch ordnet ein.

Samuel Emch Ostasien-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Samuel Emch ist seit Sommer 2022 Ostasien-Korrespondent für SRF. Zuvor war er während mehrerer Jahre Wirtschaftsredaktor bei SRF.

Was heisst es für Peking, dass das Treffen mit Trump verschoben wird?

Die Verschiebung dürfte für Xi Jinping nicht ganz ungelegen kommen. Schliesslich hat Peking den Angriff der USA auf den Iran, ein strategischer Partner Chinas, mit sehr deutlichen Worten verurteilt. Danach den US-Präsidenten mit allem Pomp und mit Würden in Peking zu empfangen, würde widersprüchliche Signale aussenden. Man könnte es so interpretieren, dass sich Peking an der US-Aussenpolitik sehr stört, aber machtlos ist, dagegen etwas zu unternehmen. Dennoch ist Peking daran interessiert, dass das Treffen auf höchster Ebene stattfinden wird. Denn es gibt in den Beziehungen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt viel zu verhandeln. Deshalb können wir davon ausgehen, dass jetzt beide Seiten darauf hinarbeiten, dass ein Treffen in einigen Wochen doch noch stattfinden wird.

Worum dürfte es beim Treffen von Trump und Xi Jinping gehen?

Themen, die in den vorbereitenden Treffen in Genf, London und zuletzt Paris offenbar besprochen wurden, sind:

Zölle: Trump setzt sie trotz negativer Gerichtsentscheide weiter in seiner Handelspolitik ein.

Seltene Erden: China kontrolliert diese, und wie in vorangehenden Verhandlungen geht es offenbar darum, dass zu wenig geliefert wird.

Weitere Verhandlungspunkte sind:

Einschränkungen von Technologie-Exporten aus den USA

Einschränkungen bei chinesischen Investitionen in den USA

Vermehrter Import Chinas von US-Landwirtschaftsgütern

In diesen Themen haben die USA und China vorübergehende Lösungen gefunden, sodass der Handelsstreit im letzten Jahr nicht weiter eskaliert ist. Ein Treffen von Xi und Trump verspricht ein solideres Abkommen, das weit über China und die USA Wirkung zeigt. So ein Treffen könnte einfacher sein, wenn sich in ein paar Wochen zeigt, welchen Verlauf der Krieg im Iran nimmt.