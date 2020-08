Nur rund zehn Prozent der Deutschen kann sich vorstellen, an einer Corona-Demo teilzunehmen.

Neunzig Prozent der Bevölkerung in Deutschland hat kein Verständnis für jene, die gegen die Massnahmen protestieren.

Umfragen zeigen: Die Corona-Massnahmen sind breit akzeptiert, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz.

Stoppt die Maskenpflicht! Fertig mit den Hygienemassnahmen! Weg mit der Regierung! Wie breit abgestützt sind die Forderungen der Corona-Skeptiker und Skeptikerinnen? Sie stossen nur bei einer Minderheit auf offene Ohren, wie verschiedene Umfragen zeigen.

In der Umfrage des Privatsenders RTL manifestierte sich eine weit verbreitete Ablehnung gegenüber den Corona-Demonstrationen. 91 Prozent der Befragten hatten kein Verständnis dafür. Besonders hoch war die Ablehnung bei den Jungen und älteren Semestern. Von der Parteizugehörigkeit her befürworteten nur eine Mehrheit der AfD-Sympathisanten die Kundgebungen gegen die Corona-Massnahmen.

Masken von den meisten akzeptiert

Regelmässig durchgeführte Befragungen der Bevölkerung zu den Massnahmen gegen die Pandemie zeigen auf, dass diese weitgehend akzeptiert werden. Das zeigt etwa das «Covid-19 Snapshot Monitoring, Link öffnet in einem neuen Fenster» (Cosmo). Diese regelmässige Befragung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Erfurt, des Robert-Koch-Instituts (RKI), der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), des Science Media Centers (SMC), der Yale University sowie weiterer Einrichtungen.

Die Teilnehmenden wurden dabei unter anderem gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, an einer Corona-Demo teilzunehmen. Im Schnitt bejahten etwas mehr als zehn Prozent diese Frage, Tendenz stabil. Eine sehr grosse Mehrheit von neunzig Prozent der Befragten erachtet Masken als sinnvolle Massnahme.

Das deckt sich weitgehend mit dem Politbarometer des Senders ZDF. Die Umfrage aus dem Juli besagt, dass drei Viertel der Deutschen die Maskenpflicht als sinnvolle Massnahme ansehen und dass gegen neunzig Prozent die Maskenpflicht beim Einkaufen sinnvoll finden. Drei Viertel der Befragten befürworteten zudem stärkere Kontrollen der Einhaltung der Corona-Massnahmen.

Schweiz: Corona-Massnahmen richtig

Auch in der Schweiz akzeptiert die Bevölkerung mehrheitlich die Corona-Massnahmen nach wie vor. Das zeigt eine repräsentative Umfrage vom Juli, welche die Forschungsstelle Sotomo im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit BAG durchgeführt hat.

Sie kommt zum Schluss, dass die Maskentragpflicht im ÖV breit getragen wird. Drei von fünf Personen sagen zudem Ja zu einer Maskenpflicht in Läden. Anders ist die Situation am Arbeitsplatz und im Aussenbereich: Eine deutliche Mehrheit der Befragten spricht sich in diesen Bereichen gegen ein Masken-Obligatorium aus. Zudem haben Behörden wie Medien seit Beginn der Pandemie aber an Vertrauen verloren.