Australiens Polizei und Armee planen einen Grosseinsatz auf Kreuzfahrtschiffen, die wegen der Coronavirus-Pandemie nahe Sydney festsitzen. Wie der Polizeichef des Bundesstaates New South Wales, Mick Fuller, am Donnerstag mitteilte, sollen Polizisten und Soldaten ab dem Wochenende Ärzte an Bord von acht Schiffen bringen. Die Mediziner sollen die fast 9000 Besatzungsmitglieder dort auf das Coronavirus testen. Die Menschen an Bord der Kreuzfahrtschiffe dürften ihre Isolation nicht einfach verlassen und in Australien an Land gehen.

Australien hatte Mitte März allen Kreuzfahrtschiffen ein Anlegeverbot erteilt. Später erlaubten die Behörden es aber australischen Staatsbürgern auf vier Schiffen in Sydney, an Land zu gehen. In der Folge stieg die Zahl der Coronavirus-Infektionen im Land um mehr als 450 Fälle.